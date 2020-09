Ivu srce vuče na tretmane, a Anu Bučević preko grane...

Ana Bučević je objavom na Instagramu potvrdila vezu s Markom Nikolićem. Iva je za to vrijeme otišla srediti usne, a onda je nakon tretmana spremno pozirala s osobljem u objektu

<p>Najbolje frendice, koje je ujedinio razvod braka, pronašle su novu ljubav u životu. Za <strong>Ivu Todorić</strong> su to kozmetički tretmani, a za <strong>Anu Bučević </strong>je to novi muškarac u životu.<strong> Iva </strong>(44) nakon razvoda od<strong> Hrvoja Balenta </strong>ulaže u svoj izgled pa bezbrižno pohodi tretmane ljepote. Tako je početkom ljeta bila na korekciji obrva, zbog čega je potegla u salon ljepote u Rijeci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Cijena iscrtavanja obrva je oko 2000 kuna, a korekcije oko 500 kuna. Na tretman je otišla netom prije Vortex cruisea s Anom Bučević, kad se bezbrižno brčkala u moru i prešetavala palubom u kupaćem kostimu u skrivenoj uvali kraj Vele Luke. U isti se riječki salon vratila i prije nekoliko dana kad je osvježila usne.</p><p>Bila je na trajnom šminkanju usana, koje je obojila u boju jagode, a dodatno ih je i naglasila obrubivši ih trajnom olovkom kako bi istaknula njihovu senzualnost. Iva nam je nedavno rekla da su joj usne prirodne, odnosno da ih nije povećavala estetskim zahvatima, nego da joj djeluju veće zbog aparatića za zube koji je nosila. No kako nam kaže estetski kirurg, ipak ih je povećala hijaluronskom kiselinom, a kako bi se postigao efekt kakav ima, potrebno je dva mililitra filera. Cijena jednog tretmana povećanja usana je oko 2500 kuna.</p><p>Za to vrijeme, Ana Bučević sve je češće u Beču kod svojeg novog odabranika, srpskoga glazbenika i producenta Marka Nikolića, kojega pak više ne skriva, nego ga ponosno objavljuje na društvenoj mreži. Ovo ljeto zajedno su i krstarili Jadranom na cruiseru, kad smo ih ekskluzivno fotografirali zagrljene u Splitu. Bliski prijatelji Bučević tvrde da se ona ustvari preselila kod Marka u Austriju. Par je upoznala Anina sestra blizanka Nada, također motivacijska govornica. Ana se prijateljima povjerila kako ju je Marko osvojio “širokim svjetonazorima”. Marko je brat srpske pjevačice <strong>Maje Nikolić, </strong>a iza sebe također ima jedan brak. Ana ih iza sebe ima tri...</p>