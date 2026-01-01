Obavijesti

Iva Todorić u glamuroznom crvenom izdanju objavila: 'Bila je ovo najbolja godina...'

Foto: Instagram/Iva Todorić

Gazdina kći na Instagramu je objavila video i fotografije slavlja, kako je napisala, najbolje godine do sada. 'Prisjetite se svih lijepih trenutaka i zahvalite na njima', napisala je

Dok mnogi prvi dan nove godine koriste za postavljanje novih ciljeva i donošenje odluka, Iva Todorić iskoristila je priliku za osvrt na prošlost, proglasivši proteklu godinu najboljom u svom životu. U objavi na Instagramu podijelila je video ispunjen trenucima sreće i slavlja, uputivši svojim pratiteljima poruku zahvalnosti i optimizma.

Video koji je objavila kompilacija je isječaka s proslave koja odiše glamurom i dobrim raspoloženjem. U prvim kadrovima, influencerica plijeni pažnju u elegantnoj crvenoj haljini sa šljokicama i dubokim dekolteom, dok pleše i s osmijehom na licu šalje poljupce u kameru. Njezina plava kosa i naglašena crvena šminka savršeno su zaokružile svečani izgled.

Snimke iz Beograda prikazuju veselo društvo, ples i pjevanje, a u kasnijim dijelovima videa Srculence se pojavljuje u nešto ležernijem, ali i dalje efektnom izdanju, noseći crni sako sa šljokicama. U tim trenucima, zajedno s prijateljima, prepustila se glazbi i zapjevala na karaokama, pokazujući da je osim glamuroznog izgleda najvažnija dobra zabava u krugu dragih ljudi. Cijeli video odiše energijom slavlja i bezbrižnosti, prenoseći djelić atmosfere na njezine pratitelje.

Foto: Instagram/Iva Todorić

"Bila je ovo najbolja godina. Da pobrojite sve dobro šta se desilo, ne bi vjerovali koliko je bila dobra", napisala je, potičući i druge na razmišljanje o vlastitim uspjesima i sretnim trenucima. Svojim je riječima pozvala pratitelje da se, umjesto na negativnosti, usredotoče na ono pozitivno što im se dogodilo. "Pokušajte ak ne vjerujete, prisjetite se svih lijepih trenutaka i zahvalite na njima", savjetovala je. Njezina poruka optimizma naišla je na pozitivne reakcije, a pratitelji su joj u komentarima ostavljali poruke podrške.

