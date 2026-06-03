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SVE JE SNIMLJENO

Iva Todorić u šoku: Ukrali su mi dva medvjedića iz Ateliera sreće

Piše 24sata,
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Iva Todorić u šoku: Ukrali su mi dva medvjedića iz Ateliera sreće
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Foto: Instagram

Da joj nedostaju dva medvjedića primijetila je tek nekoliko dana nakon incidenta. Prvo ih je pokušala 'pronaći' pomoću apela na društvenim mrežama, a onda je išla pregledati snimke nadzorne kamere

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Iva Todorić ostala je u čudu kada je prije nekoliko dana shvatila da u njenom Atelieru sreće nedostaju dva velika medvjeda, koji su bili dio dekoracije. Još ju je više iznenadilo kada je otkrila da se sve odvilo u noći, i to dva dana prije nego je sve otkrila.

Foto: Instagram

- To se dogodilo u noći s 29. na 30., zapravo rano ujutro 30., a ja sam to primijetila 31. kada sam izašla van snimiti buket ispred logotipa. Kako sam stalno u gužvi, ne primjećujem baš je li neki medvjedić nedostaje - rekla je za Net.hr.

Nadzorne kamere otkrile su neugodno iznenađenje, a vidjela je i da je sve to djelo mlade djevojke.

Foto: Instagram/

- Riječ je o vrlo mladoj djevojci, ne znam točno, ali po snimci ima oko 15 do 17 godina. Došla je organizirano - taksijem, a registracija je maknuta. Medvjedi su zavezani tako da ih se ne može skinuti običnim škarama ili povlačenjem, ali ona je došla sa škarama za rezanje žice i njima presjekla sve vezice i skinula dva medvjeda. Pokušala je uzeti i trećeg, ali nije mogla - ispričala je Iva.

Dodala je kako je u cijelom procesu razrezala joj je i lampice na prozoru od kuće.

Foto: Instagram

- To stvarno nisam očekivala - utvrdila je.

Medvjedi su dio dekoracije, a dodala je kako ih dolaze gledati mnogi turisti. Nakon incidenta poslala je apel putem društvenih mreža i zamolila da joj se vrate medvjedi. Kako se nitko nije javio, išla je provjeriti nadzorne kamere. Od daljnjih postupaka je odustala.

Foto: Instagram

- Mogla sam zvati policiju, imam kameru i vidi se tko je to napravio, ali ne želim se baviti time. Ja nisam čovjek koji želi ulaziti u takve stvari. Moj je cilj da svi budu zadovoljni i sretni oko mene, ništa drugo - istaknula je Gazdina kći.

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