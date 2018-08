Iva Todorić u suzama: Život mi je promijenilo ovo krstarenje...

Toliko sam puna dojmova da mi ih je teško izdvojiti, ali moram prvo naglasiti o ljudima ovdje. Tu je nas 40 na brodu koji se svi slažemo kao da smo jedno, ispričala je Gazdina kći Iva Todorić (42) na snimci. Iva je bila na 'Vortex ljetovanju' s motivacijskom govornicom Anom Bučević (40) koja je objavila video ljudi koji su krstarili s njom.

Naime, riječ je o programu koji pomaže Ivi da se bolje nosi sa životnim izazovima, a sedam dana je platila oko 16.000 kuna. Kći Ivice Todorića (67) istaknula je na snimci da je krstarenje nešto najljepše što je doživjela te kako nije lako biti na brodu s puno ljudi.

Foto: YouTube screenshot

- Ovaj brod odiše ljubavlju i srećom, to je fenomenalno, fenomenalna je energija, ljudi su se sprijateljili, gdje god prođeš svi ti se smiju, zagrle te, nešto ti lijepo dobace. Sedam dana biti u takvom lijepom okruženju, to je nešto neprocjenjivo u životu - pohvalila je Iva program koji je osmislila Bučević. Todorić je otkrila i do kakvih je spoznaja došla na krstarenju.

Foto: YouTube screenshot

- Nosit ću spoznaju da je najvrjednija investicija u životu investirati u sebe i tko god misli da je investirati u robu i putovanje neko. A tebi, Ana. Ja mislim da ni ja ni svi ovi ljudi nikad nećemo naći riječi hvale da ti kažemo koliko si nam život promijenila - ispričala je Iva plačući.