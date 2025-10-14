Ivan B. će završiti na hitnoj, a Barbara će zapaliti lonac... Evo što vas još čeka u 'MasterChefu'

U nadolazećem timskom izazovu, natjecatelji će zakoračiti u svijet dalmatinske konobe, mjesta gdje se pjesmom slavi život, rješavaju problemi i uživa u svakom zalogaju. Bit će to test za zeleni, plavi i crveni tim, koji će se uskoro naći pred zadatkom kuhanja tri slijeda: predjela s pršutom, zadanog glavnog jela, te deserta inspiriranog tradicionalnim dalmatinskim slasticama.

Uz to, svatko će morati pripremiti i krušni prilog. Pogača, lepinja ili nešto treće, natjecatelji će mašti morati dati na volju.

Član žirija Goran Kočiš vodstvo zelenih prepustit će Ottu Grundmannu uz riječi: 'Siguran sam u tebe, vjerujem da ćeš to dobro odraditi.'

Foto: NOVA TV

Stjepan Vukadin će crveni tim predati Antoniji Rittuper jer, kako će joj kazati: 'znaš dobro organizirati ekipu, čuvati karike da ne puknu', dok će Mark Ettinger, iako nevoljko, preuzeti plavi tim Marija Mihelja.

- Ne volim imati odgovornost - priznat će Mark, no Mario će stati iza svoje odluke o njegovom izboru za vođu, objasnivši da je Mark 'uvijek na granici genijalnosti i ludosti.'

Kome će pripasti brudet i trogirski kolač s bademima i narančom, a tko će se uhvatiti u koštac s pašticadom i fritulama, odlučit će izvlačenje papirića iz lonca. Naime, vođe timova neka jela imat će zadana, a kandidati će ih doznati izvlačenjem papirića iz lonca. No sve neće biti idilično jer timski izazovi znaju donijeti iscrpljenost i pritisak.

- Osjećaj je: strgani smo svI - priznat će Vjekoslav Krsnik, a to će biti tek početak kuhinjske borbe.

Foto: NOVA TV

Veoma će intenzivno biti u kuhinji već nakon isteka pola sata kuhanja, naročito kad se Barbari Grubišić zapali ulje u loncu.

- Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa, hvata me smijeh. Ne znam ni ja što bih - ispričat će Barbara.

Anamarija Hlevnjak pokušat će joj pomoći s gašenjem vatre u loncu, bacanjem krpe na zdjelu u plemenu, no situaciju će na kraju spasiti Goran Kočiš.

Foto: NOVA TV

Osim toga, već na samom početku zeleni tim ostat će bez jednog natjecatelja. Ivanu Bariću iz njihovog tima će pozliti i završit će na hitnoj. Što će se još događati u nikad zanimljivijem izazovu, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'MasterChefa'.