BIT ĆE VESELO

Novi izazovi u 'Masterchefu': Kuhinju napušta jedan od osam kandidata koji su u strest testu

Novi izazovi u 'Masterchefu': Kuhinju napušta jedan od osam kandidata koji su u strest testu
4
Foto: Nova Tv

Ostali kandidati, kolege koji će pokušati izboriti ostanak, pratit će s galerije. U prvoj fazi Stjepan Vukadin demonstrirat će kako se čisti riba

Nakon večerašnjeg kuhanja u stres testu, 'MasterChef' kuhinja ostat će bez još jednog kandidata. Dok će se s galerije promatrati svaka kretnja uz radnu plohu, napetost će rasti iz minute u minutu. Ivan Barić, Antonija Rittuper, Damjan Tepić, Barbara Grubišić, Elias Abou Haydar i Josip Barišić pratit će kako njihovi kolege pokušavaju izboriti nastavak natjecanja. 

Foto: Nova Tv

- Nisam očekivala da će morski ciklus biti dobar za mene, ali volim raditi stvari po prvi put - reći će Antonija.

TRI MORSKE MOGUĆNOSTI Novi izazovi u MasterChefu: Za kandidate nema opuštanja, evo koji će novi zadatak dobiti...
Novi izazovi u MasterChefu: Za kandidate nema opuštanja, evo koji će novi zadatak dobiti...

U stres testu će se naći Anamarija Hlevnjak, Zoran Đošić, Ivan Capan, Egon Jurić, Krunoslav Jarić, Vjekoslav Krsnik, Renata Burić i Danijela Blažević. Za njih će to biti prilika da pokažu što su naučili i koliko su spremni za nove izazove.

- Borim se za nastavak u MasterChefu, da još toga naučim - poručit će Zoran koji će, u svom duhovitom tonu, dodati kako: "stres testove skuplja kao Pokemone."

Ivan Capan neće gubiti optimizam.

- Čak ni riba neće me moći dokrajčiti - reći će kroz smijeh.

NOVO POGLAVLJE Masterchef donosi pravi morski tjedan: 'Kuhinja postaje kužina'
Masterchef donosi pravi morski tjedan: 'Kuhinja postaje kužina'

Renata će stres zamijeniti znatiželjom: 'Od stresa ima više uzbuđenja da ću naučiti nešto novo.'Kruno će smiren i fokusiran odlučno reći: 'Spreman, smirene glave idem u borbu za dalje, da se čim prije vratim“, dodajući da nema taktiku, nego samo dobru koncentraciju.

Izazov će se odvijati u fazama.

- Ni manje ni više za vas smo pripremili pet faza. Svaka nova faza bit će vam prilika za dokazivanje sebi, ostalima, ali i žiriju, - najavit će chef Mario Mihelj.

U prvoj fazi chef Stjepan Vukadin demonstrirat će osnovne obrade ribe – čišćenje, vađenje utrobe, skidanje ljuski i filetiranje. 

- Kod čišćenja ljuski s ribe važno je ići skroz uz samu peraju, kralješnicu, da je prilikom filetiranja lakše rezati' - objasnit će Stjepan.

Ivan Capan će priznati: 'Uglavnom čistim šarana i riječne ribe', dok će Egon, gledajući pažljivo svaki pokret, komentirati: 'Impresivno je gledati nekoga njegovog kalibra kako čisti ribu.' Kandidati će morati pripremiti porciju filea od oko 100 grama – bez vage, samo s vlastitim osjećajem za težinu. File će morati biti uredan, čist, s minimalno mesa na kosti.

NOVA EPIZODA Antonija je osvojila imunitet u 'MasterChefu'! 'Jako je dobar osjećaj imati ovu karticu...'
Antonija je osvojila imunitet u 'MasterChefu'! 'Jako je dobar osjećaj imati ovu karticu...'

Koje će još faze morati proći kandidati i koje će zadatke u njima dobiti, ne propustite pogledati u novoj uzbudljivoj epizodi 'MasterChefa'.

Foto: Nova Tv

