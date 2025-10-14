Masterchef napustila Danijela: Izašla sam iz zone komfora, za mene je to veliko postignuće

U večerašnjem kulinarskom nadmetanju MasterChef je napustila Danijela Blažević. Nakon niza izazovnih faza i složenih zadataka s morskim namirnicama, upravo je ona morala završiti svoj put u natjecanju.

U trećem stres testu po redu našlo se čak osmero kandidata. Osim Danijele, svoje su kulinarske vještine testirali i Anamarija Hlevnjak, Zoran Đošić, Ivan Capan, Egon Jurić, Krunoslav Jarić, Vjekoslav Krsnik te Renata Burić. Prvi zadatak bio je temeljito čišćenje i filetiranje ribe, zadatak koji nitko nije izveo savršeno, ali nekoliko se natjecatelja istaknulo preciznošću i tehnikom.

- Nitko nije 100 posto izvršio zadatak čišćenja i filetiranja ribe, no nekoliko ih je bilo bolje od drugih - objasnio je žiri nakon procjene.

Najuspješniji su bili Ivan Capan, Krunoslav Jarić i Anamarija Hlevnjak, koji su se odmah mogli povući na galeriju i završiti stres test.

Sljedeća faza donijela je jednostavan, ali varljiv zadatak – pripremiti savršeno pečeni riblji file.

- Tražimo savršeno pečeni file. Zvuči jednostavno, ali nije - poručio je chef Stjepan Vukadin dok su kandidati imali samo deset minuta da dokažu svoju vještinu. Najbliže savršenstvu bio je Zoran Đošić, čiji je file pokazao dobru tehniku i okus.

Nakon toga, riba je privremeno ostavljena po strani, a natjecatelji su se suočili s kvizom o jednoj od najvažnijih namirnica u povijesti.

Najuspješnija u ovom dijelu bila je Renata Burić, koja je pokazala zavidno znanje i time osigurala ostanak u natjecanju.

U završnu fazu stres testa ušli su Egon Jurić, Vjekoslav Krsnik i Danijela Blažević. Zadatak je bio spojiti sve naučeno – pripremiti riblji file, savršen pire krumpir, umak i salatu.

- Bitno je napraviti da se komponente dobro slažu i da žiri bude zadovoljan - rekao je Vjekoslav prije početka kuhanja, a to mu je i pošlo za rukom.

Nakon kušanja, žiri je bio jasan:

- Dio vas nije ispoštovao taj zadatak. To su Egon i Danijela. Nismo tražili ukiseljeno povrće nego salatu - komentirao je Stjepan.

No Egonov file oduševio je žiri: 'Tako mekan, sočan, hrskava korica, nije izgubio vlagu nimalo'.

Kod Danijele su, međutim, na fileu ostale ljuskice:

- To nas dovodi do zaključka da, Egone, ti nastavljaš svoje natjecanje - priopćio je Stjepan.

Danijela je vijest o odlasku primila s osmijehom.

- Nisam zažalila ni trenutka, drago mi je što sam izašla iz svoje zone komfora, to je za mene veliko postignuće - kazala je Danijela, dodavši da je iskustvo bilo nezaboravno i prepuno učenja.