Ivan Dečak, Zorica Kondža i Šiljo oprostili se od Gorana Bareta: 'Ostala je jedna velika rupa'

Od glave do pete sam se naježio. Teško mi je pričati, baš me pogodilo, strašno, rekao nam je potreseni Ivan Dečak, frontmen grupe Vatra, nakon što je doznao da je preminuo Goran Bare. Legendarni frontmen Majki umro je u petak u 62. godini. U stanu su ga pronašli kolege iz benda Mario Rašić i Alen Tibljaš. Vijest o njegovoj smrti potresla je mnoge glazbenike, među kojima su i oni koji su s njim dijelili pozornicu, stvarali pjesme i družili se daleko od očiju javnosti.

Dečaka je vijest zatekla na pozornici, usred tonske probe. Prijatelji i kolege počeli su ga nazivati kako bi mu javili da je Bare preminuo. Njih dvojica poznavala su se još od početaka Vatre, kad je mladi bend dobio priliku nastupati prije Majki.

- Imamo dugu vezu s Majkama i Baretom, još od našeg prvog albuma. Njihov tadašnji menadžer Tomica Petrović vodio je i nas. Kao mladi izvođači nastupali smo prije njih, tako da smo preko njih na neki način došli i do prvog ugovora. Poslije smo se upoznali, puno družili i zajedno nastupali - prisjetio se Dečak.

Zagreb: Slavljenički koncert grupe Vatra povodom 25 godina profesionalne karijere | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tijekom godina susretali su se na koncertima, iza pozornice i na dodjelama glazbenih nagrada. Dečak se prisjetio i nesuglasica koje su svojedobno imali, ali kaže da su ih ostavili iza sebe.

- Ta je situacija prošla. On i ja smo, kako bih to opisao, emocionalni likovi. Pogotovo kada se baviš glazbom, emocije frcaju na sve strane. Prije svega pamtim ga kao divnog autora. Družili smo se uglavnom na koncertima, iza pozornice i na dodjelama nagrada. To je uvijek bilo fenomenalno - govori nam.

Posljednjih mjeseci primjećivao je da Bare ne izgleda dobro. Ipak, vijest o njegovoj smrti teško mu je prihvatiti.

- Ne mogu uopće vjerovati da govorim o njemu u kontekstu da ga više nema. Primijetio sam u posljednje vrijeme da je bio jako loše. Svi smo se čudili kako je uspio živjeti tako dugo, s obzirom na njegov način života. On je očigledno živio taj svoj blues i rock'n'roll. Žao mi je što je tako brzo došao kraj jer je napisao pjesme koje će zauvijek ostati uklesane u povijest hrvatske glazbe - rekao je.

Dečak je posebno mislio na glazbenike koji su godinama svirali uz Bareta i s njim provodili mnogo vremena.

- Znam te ljude godinama i sigurno su, kao i ja, a neki i više jer su s njim bili duže i bliže, u šoku. Svi će ovih dana biti u šoku. To samo pokazuje koliko je Bare obilježio našu glazbenu scenu. Ostat će uklesan u povijest hrvatskog rock'n'rolla i glazbe općenito - zaključio je.

Umro je Goran Bare | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tužna vijest zatekla je i Zoricu Kondžu, koja se priprema za večerašnji nastup u Splitu. S glazbenicima je odmah dogovorila da će u Baretu čast izvesti jednu od njegovih najpoznatijih pjesama.

- Bio mi je drag. Imamo večeras nastup u klubu ovdje u Splitu i baš smo se dogovorili da ćemo njemu u sjećanje odsvirati 'Teške boje'. Uvrstit ćemo tu pjesmu na repertoar - otkrila nam je.

Kondža se prisjetila i njihova susreta na jednom domjenku. Bare nije bio pretjerano razgovorljiv, no upravo je tad primijetila koliko se njegov privatni karakter razlikuje od dojma koji su neki ljudi imali o njemu.

- Bila sam na jednom domjenku, imala sam svoj stolić, a on je svoju rakijicu prislonio na moj stol i tako se naslonio. Nije puno pričao. Bio je tih, nije galamio. Ostavio je pozitivan dojam na mene - ispričala je.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Posebno ju je iznenadilo koliko je pažljivo promatrao ljude oko sebe.

- Mislim da mnogi nisu vjerovali da on može primjećivati neke stvari jer je često bio u lošem stanju. Ali itekako sam primijetila da ima tu moć primjećivanja ljudi. Bio je vrlo inteligentan i znao je procijeniti ljude. Zato je mogao pisati takve tekstove - rekla je Kondža.

Nije skrivala ni žaljenje zbog njegovih životnih problema. Vjeruje da je imao ljude koji su mu željeli pomoći, ali da se s nekim stvarima nije uspio izboriti.

- Bio je svoj. Iako je najgori bio prema sebi. Žao mi je što nije uspio pomoći sebi, a i drugi su mu htjeli pomoći. Vidjelo se po njegovim tekstovima da je bio dobra duša. Baš tužna vijest - dodala je.

Odlazak kolega uvijek je teško pogađa, osobito kad se prisjeti koliko je poznatih glasova hrvatska glazbena scena već izgubila. Ipak, kaže da joj utjehu pružaju njihove pjesme.

- Puno velikih i dobrih glasova već smo izgubili. Onda te tješi to što ostaju njihove pjesme koje možemo svirati i pjevati. Tako ih se zapravo sjećamo. Tako ćemo se sjećati i Bareta - poručila je.

Upravo je pjesma koju će Kondža večeras pjevati nastala u razdoblju kad je s Baretom surađivao Damirom Trkuljom Šiljom, gitaristom grupe Gatuzo i nekadašnjim članom Majki. Vijest o smrti bivšeg kolege doznao je samo pola sata prije našeg poziva.

- Šokiran sam, vjerojatno kao i svi koji su čuli tu vijest. Definitivno ću ga pamtiti kao velikog umjetnika i čovjeka koji je imao stvarno veliku širinu, ne samo što se tiče glazbe nego i drugih tema. Bio je jako interesantan. Ostavio je veliki trag i veliku rupu na sceni - rekao nam je.

Šiljo je s Baretom radio na albumu 'Teške boje', a posebno pamti snimanje istoimene pjesme. Već tad su, kaže, osjetili da su napravili nešto posebno.

- To je bilo stvarno fantastično razdoblje s cijelom ekipom. Kada smo snimili tu stvar, odmah smo odlučili da će biti prvi singl. Radili smo na neki old school način. Snimili smo je gotovo iz prvog pokušaja, mislim da je bio i drugi pokušaj. Bila je to emocija svih nas. Svi smo se baš dobro osjećali - prisjetio se.

Foto: Privatni album

Iako je publika Bareta najviše poznavala po njegovim pjesmama i nastupima, Šiljo je imao priliku upoznati i njegovu drugu stranu. Njihovi razgovori često nisu imali nikakve veze s glazbom.

- Sretan sam i zahvalan što sam imao priliku upoznati njegovu privatnu stranu, gdje nije bilo nikakvih maski. Bio je stvarno zanimljiva i duboka osoba. Znali smo razgovarati o mnogim temama koje nisu imale nikakve veze s glazbom. Recimo, o brazilskim favelama. Toliko je toga znao. Upoznao sam njegovu stranu koja nije bila vidljiva na sceni, televiziji i u medijima - ispričao je.

Njihova suradnja nije uvijek bila jednostavna. Šiljo je napustio Majke, a razlaz su pratili i nesporazumi. Ipak, nisu zauvijek prekinuli kontakt. Ponovno su se našli u studiju kad je Bare gostovao na pjesmi 'Povrijedili smo jedno drugo' njegove grupe Gatuzo.

- To čovjek zaboravi. Dođe nekad trenutak zasićenja i jednostavno sam krenuo svojim putem. Naravno da svaki rastanak može biti malo neugodan, ali kasnije je sve bilo normalno. Nakon toga snimili smo i zajednički singl s mojim bendom Gatuzo - rekao je.

Ostali su u kontaktu, a Šiljo se prisjetio i da su se vidjeli te družili u vrijeme kad je Bare radio na svojem posljednjem albumu. Danas mu je posebno drago što je imao priliku upoznati čovjeka iza pjesama koje su zajedno stvarali.

- Doznao sam prije pola sata i baš sam šokiran. Jednostavno osjećaš neku težinu i rupu. Baš mi je žao - zaključio je.