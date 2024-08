'Zbog Sheerana sam krenula na put od 20 sati': Darcy iz Tajvana za 24sata o avanturi života...

Ne slušam ovakvu glazbu, ali ovo je bilo bru-tal-no, ova rečenica jednoga od 70.000 posjetitelja sve je što trebate znati o onome što je Ed Sheeran napravio tijekom dva i pol sata na zagrebačkom Hipodromu. A napravio je, shvatili ste to, jedan od najvećih glazbenih spektakala uopće u samostalnoj Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 Na Hipodromu se okupljaju fanovi Eda Sheerana gdje će se večeras održati koncert | Video: 24sata/pixsell

Britanska pop-zvijezda prva je koja se s brojem obožavateljima približila legendarnom koncertu Rolling Stonesa 1998. godine, kada je na Hipodromu u tom trenutku bilo oko 80.000 fanova najvećeg rock'n'roll benda. Nisu to u idućim godinama uspjeli ni Metallica ni Red Hot Chilli Peppersi. A kada znate da ni internetska veza u okruženju Hipodroma nije jednostavno mogla podnijeti toliku masu...

Ulazi na Hipodrom, kojih je je bilo i više nego dovoljno da se pred njima ne stvaraju gužve, otvorili su se u 16.30. Iako je Sheeranov izlazak na pozornicu bio planiran za doba "kada zađe sunce", Bundekom i Avenijom Većeslava Holjevca, kojima se automobili nisu smjeli približiti, u smjeru Hipodroma slijevale su kolone dok je sunce još dobro pržilo. Kao da je kome smetalo jer tko zna kada će opet Sheeran biti Hrvatima biti "pred nosom"...

Zagreb: Na Hipodromu se okupljaju fanovi Eda Sheerana gdje će večeras održati koncert | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Prvi sam puta u Hrvatskoj, meni je sjajno, a vi uživajte u subotnjoj večeri - prvo je što je rekao publici kada je koncert otvorio hitom "Castle on the Hill" točno u 20:15.

Pozornica, na koju je "isplivao" čim je ogroman videozid od 360 stupnjeva odbrojio deset minuta, mogla se u potpunosti vidjeti iz svakog dijela. Na stadionskim pozornicama nisu svaka mjesta idealna, upravo zbog dodataka istima, ali ova na Hipodromu bila je, usto, i pravi vizualni spektakl. Dok je još bilo dnevnoga svjetla, uz dimne zavjese u svim bojama. Vatromet da ne spominjemo, a toplina plamenih efekata mogla se osjetiti i na udaljenosti od 150 metara.

Prvo upjevavanje s publikom Sheeran je odradio u pjesmi "Lego House", uz 70.000 bek-vokala.

- Budite tako glasni da u ponedjeljak svi znaju gdje ste bili!

A gdje je Sheeran bio 2010., kada je na ovome mjestu uz žestoke zvukove Metallice skakalo 35.000 ljudi?

- Ovu sam pjesmu napisao s 18 godina i pjevao je pred dvoje-troje ljudi u pubovima. Ova je pjesma promijenila sve.

Zove se "A Team", ako vam kadikad zatreba na pub-kvizovima. Za pjesmu "You are the reason" Sheeranu je zatrebao i Calum Scott, koji je, nakon jednosatnog nastupa kao predizvođač te vrlo, vrlo dobrog hrvatskog, ostao u blizini pozornice.

Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Stigla je na nju čak i "Galway Girl" s violinom...

- Pozdravite Aliciju, recite "hi, Alicia".

I dobila je najglasniji pozdrav u životu. Manevrirao je Sheeran s laganim baladama i pjesmama rock prizvuka, pjesme iz albuma Collaborations otpjevao je u osmominutnom mashupu, ali kada su krenuli taktovi "Thinking Out Loud", čulo se samo...

- Evo je!

Svi s bljeskalicama, u istom tonu. Probio je Sheeran već i čarobnu granicu od dva sata, ali mora se priznati, čovjek je u top formi. Vokalnoj uvijek, ali mislimo ovaj puta na fizičku. Mokra mu je već u potpunosti bila i crna majica s natpisom Zagreb, koju je, za završne četiri pjesme, zamijenio dresom FC Ipswicha, povratnika u englesku Premier ligu. Sheeran je njihov uvjerljivo najpoznatiji navijač, takvi mogu dobiti jedino broj 10 na leđima.

'Ed, ovo je naš prvi koncert!'

- Želite li još - kao da je trebao još i to pitati publiku, s kojom je bio u vrhunskoj interakciji i valjda je zato počastio s dodatnih gotovo pola sata.

"Shape of you", "Afterglow" i efektni vatrometni završetak s "Bad Habbits", nakon dva sata i 24 minute. Rijetki njegovi koncerti traju dulje od dva sata, ali, evo, pozornicu Hipodroma nije htio napustiti kao neke druge. I postala je mjesto jednog od njegovih najduljih koncerata.

- Ed, ovo je naš prvi koncert. Rei (8) i Ian (9) - nosila su transparent dva mala brata iz Slovenije.

A prvi se uvijek pamti. Oni najžedniji će i cijene pića. Za bocu vode od pola litre bila je 4,5 eura, za pola litre pivo šest, za što ste morali platiti još i dva eura pologa za čašu. A rijetki su oni koji su se u ogromne redove vraćali po dva eura. Valjda su prodavači zaslužili da im ostanu jer su s plastičnih boca morali skinuti čep, a takvo što napraviti u 2024. godini...

Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osiguranje? Nekoliko dana nakon terorističke prijetnje u Beču, zbog koje se nisu održali koncerti Taylor Swift, jedva da ste i primijetili.

Zbog Sheerana putovala čak 20 sati

Među oduševljenom publikom bila je i Darcy Tseng (33) koja je doputovala čak iz dalekog Tajvana, a da dođe u Lijepu Našu trebala je rezervirati tri avionska leta i provesti 15 sati u zraku.

Foto: Privatni album

- Došla sam avionom, prvo sam krenula iz Kaohsiunga do Bangkoka, zatim iz Bangkoka do Istanbula pa na kraju iz Istanbula do Zagreba. Ovo mi je prvi put da sam posjetila neku europsku državu - rekla nam je Darcy kojoj je ukupno trajanje putovanja do koncerta trajalo čak 20 sati.

Naravno, Ed joj je najdraži pjevač pa ide na svaki koncert koji održi u njenoj državi, a tijekom ljetnih praznika spremna je doći bilo gdje na svijetu zbog Eda. U Hrvatsku je stigla dva dana prije koncerta.

- Dva dana razgledala sam grad s raznim 'Sheeriosima' s kojima sam prijateljica na Instagramu, a ima ih iz cijelog svijeta. Oni su također došli na zagrebački koncert Eda Sheerana - dodaje nam obožavateljica iz Tajvana.

Foto: Privatni album

'Sheerio' je sleng za obožavatelje britanskog glazbenika Eda Sheerana.

Darcy se družila s raznim obožavateljima iz Njemačke, Austrije, SAD-a, a mnogi od njih vode vlastite fan pageove Eda Sheerana na društvenim mrežama. Iako se znaju godinama putem društvenih mreža, u Zagrebu su se neki upoznali i prvi put uživo.

Foto: Privatni album

Ona će sada u društvu prijatelja posjetiti i naš najpoznatiji nacionalni park, Plitvička jezera.

- Volim biti odmah u prvom redu s prijateljima gdje u nastupu uživam pjevajući iz sveg srca, a laseri, vatreni efekti i vatromet bili su ljepši od onih koje je radio u mom gradu - priznaje nam.

Darcy dijeli mišljenje s mnogim obožavateljima 'riđokosog' Eda koji ističu jednu pjesmu kao najdražu, a radi se o 'Photograph'.

- To mi je najdraža pjesma jer sam zbog nje postala 'Sheerio' - dodala nam je, a radovala se i pjesmi 'Happier' koju nikad nije čula uživo.

Darcy nam je otkrila kako je u veljači Ed bio u njenom gradu, a tada je osvojila i druženje s omiljenim pjevačem.

- Imali smo ručak i dobrog chefa. Tada sam odlučila vidjeti na kojoj strani svijeta će biti tijekom ljetnih praznika i ispala je Hrvatska! - zaključuje Darcy.