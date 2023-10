Ivan Jakubovski o angažmanu sina Martina u 'Životu na vagi': 'Mislim da će daleko dogurati!'

Prvenstveno, moj savjet bi bio: 'Sine, u show si ušao da bi skinuo kilograme, da bi se dobro proveo s ekipom koja je unutra i budi uredu, prirodan ono što jesi i treniraj što jače možeš, rekao je Ivan Jakubovski za RTL.

Simpatični Vukovarac ušao je u četvrtu sezonu 'Života na vagi' kao najteži kandidat. Motivirao ga je sin Martin, koji mu je obećao da će trenirati i vježbati sve dok je on u showu. Ivan je dogurao do finala, a njegov stopama krenuo je ove sezone i Martin.

Foto: RTL

'Vjerujem da će daleko dogurati'

- Mislim da je njegov angažman jako dobar, trudi se i to se vidi i mislim da bi mogao daleko dogurati, no sve ovisi do njegove volje, okoline i kako će se snaći u samom društvu. Budući da je on pozitivna i vedra mlada osoba, vjerujem da će daleko dogurati - rekao je Ivan za sina.

Martin je na prvom vaganju imao 167,4 kilograma. Oduvijek je imao problema s težinom. Počeo se debljati od pete godine kada je češće posjećivao baku.

- Kod nas je u Slavoniji tako da baka trči za tobom i daje ti jesti. Mi u Slavoniji jako volimo jesti, ali nisu bakini zubi nabili kilograme, moji su. To je moja osobna stvar - rekao je za RTL.

Foto: rtl

'Bili smo lijeni i kilogrami su se nakupili'

Kako bi skinuo suvišne kilograme, išao je u teretanu, trenirao je uz oca Ivana... Onda je došla pandemija koronavirusa i sve se zatvorilo.

- Bili smo lijeni ići u šetnju i kilogrami su se jednostavno nakupili - iskreno je rekao Martin.