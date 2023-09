Ivan je smjestio svoje djevojke, Samanta nezadovoljna sobom: 'Htjela sam mira, biti u osami'

Farmeri iz emisije 'Ljubav je na selu' u večerašnjoj su epizodi svojim kandidatkinjama pokazali njihov smještaj, što je kod Ivana unijelo male tenzije.

Ivan je Tihani dodijelio prvu sobu, jer joj se svidjelo što je krevet mekan.

Foto: RTL

- Ona je meni naporna - istaknula je Samanta kojoj je zasmetalo Tihanino ponašanje.

- Malo je uži krevet, a ja sam šira. Dovoljno mi je što sam izolirana da se mogu sama sa sobom dogovoriti - komentirala je ona.

Foto: RTL

Tihana je tako dobila vlastitu sobu, dok Samanta i Gabrijela dijele jednu. Samanti se to baš i nije svidjelo, no Gabrijela joj je draga.

- Malo nisam zadovoljna jer sam ja htjela biti sama malo u osami. Voljela bih da me stavio u onu prvu sobu radi mira, a on me stavio s Gabrijelom - rekla je.