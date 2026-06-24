Ivan Martić Ivica predstavio novi singl 'Žena s kamena'

Nakon više desetljeća glazbenog stvaralaštva tijekom kojih je svojim pjesmama ostao vjeran temama ljubavi, obitelji, zavičaja i hrvatskog identiteta, Ivan Martić Ivica predstavlja novi singl i videospot "Žena s kamena", emotivnu priču o mladenačkoj ljubavi Bosanca i Hercegovke.

Nova pjesma donosi spoj orijentalnog šarma, hercegovačkog temperamenta i posavske duše u prepoznatljivom etno pop stilu. Upravo zato nije slučajno što se u videospotu pojavljuje i šargija, tradicionalni instrument Bosanske Posavine, kraja za kojeg je obiteljski vezan Ivan Martić Ivica. Kroz zvuk šargije i stihove pjesme oživljava priču o prvim ljubavima, čežnji, susretima i uspomenama koje ostaju zapisane za cijeli život.

Autor glazbe, teksta, aranžmana i masteringa je Boris Đurđević, dok vizualni identitet spota potpisuje Helena Ančić / Tri El Influence d.o.o.

Publika Ivana Martića Ivice dobro zna da je riječ o izvođaču koji nikada nije pripadao trendovima prolazne popularnosti. Tijekom bogate dugogodišnje karijere gradio je svoj put tiho, bez velikih estradnih kampanja i medijske buke, oslanjajući se prvenstveno na publiku, nastupe uživo i pjesme koje govore o vrijednostima bliskima običnom čovjeku. Njegove pjesme prožete su motivima ljubavi prema obitelji, rodnom kraju, tradiciji i ljudima koji ostaju vjerni svojim korijenima.

- Uvijek sam vjerovao da pjesma mora imati dušu i da mora ostati bliska ljudima. Nikada nisam jurio za trendovima niti sam želio biti glasniji od drugih. Moj glazbeni put traje cijeli moj život i zahvalan sam svima koji su kroz to vrijeme pjevali moje pjesme na obiteljskim okupljanjima, koncertima i druženjima. 'Žena s kamena' jedna je od onih pjesama koje vraćaju uspomene na mladost i prve ljubavi, a upravo takve pjesme najduže ostaju u srcima ljudi - poručio je Ivan Martić Ivica.

Ovog ljeta publika će imati priliku svakodnevno uživati u njegovim nastupima na otoku Viru. Sve do 15. rujna nastupat će u novootvorenom restoranu Maslina, mjestu koje se profilira kao nezaobilazna adresa za ljubitelje izvrsne hrane, domaće glazbe, dalmatinske atmosfere i autentičnog hrvatskog ugođaja. Uz miris mora, dalmatinske specijalitete i večernje koncerte, posjetitelji mogu doživjeti atmosferu zajedništva, gostoprimstva i vrijednosti koje generacijama povezuju hrvatski narod bez obzira na to odakle dolazi.

U vremenu kada mnogi traže autentične doživljaje, Vir se sve više potvrđuje kao destinacija koja nudi više od sunca i mora. To je mjesto susreta ljudi, priča i emocija, a ljetne večeri uz Ivana Martića Ivicu dodatno naglašavaju ono što mnogi gosti traže na odmoru - opuštanje uz glazbu koja podsjeća na dom, obitelj, prijateljstvo i zavičaj.

Nova pjesma "Žena s kamena" dostupna je na svim digitalnim platformama, a videospot je objavljen na službenim kanalima Ivana Martića Ivice.