Ivan o 'Hell's Kitchenu' i ljubavi prema kuhanju: 'Jako sam volio jesti. Jesam li strog? Vidjet ćete'

Iskreno, nemam nekih najranijih uspomena na kuhanje, sve se to više manje svodilo na gledanje drugih kako kuhaju i uživanje u samoj hrani, prve uspomene na kuhanje nekako vežem za sami početak srednje škole i odrađivanje prakse, priča nam sous chef Ivan Vrbanec koji će uskoro pomagati kandidatima u 'Hell's Kitchen' uz Toma Gretića i Ivanu Bekavac.

'Uvijek sam uživao u hrani'

Ljubav prema kuhanju u Ivanovom slučaju rodila se jer je, kako nam kaže, volio puno jesti.

- Uživao sam u tome. Vjerojatno se iz te ljubavi prema hrani rodila i ljubav prema kuhanju - rekao nam je simpatični Ivan.

Foto: RTL

Ivan nikada nije radio niti jedan drugi posao osim kuhanja, a za nas se prisjetio svog prvog posla u kuhinji.

- Prvo iskustvo bilo je dosta zanimljivo. Rado sam u restoranu Kerempuh na platou tržnice Dolac gdje se kuhala domaća hrana, a namirnice su se na dnevnoj bazi nabavljale na Dolcu - ispričao nam je.

Foto: Privatni album

'Što volim kuhati, ovisi o tome kako se osjećam'

Najviše voli, kaže nam, kuhati i jesti hranu koja stvara osjećaj komfora.

- Ima tu svega, od raznih tjestenina, rižota, pizze, povrća na 100 načina, dobrih komada mesa, ribe. Nekad bih dao sve za dobar steak, a nekad bih carbonaru ili običnu paštu na crveno. Sve ovisi o tome kakav je dan i kako se osjećam - rekao nam je Ivan.

Foto: Privatni album

A kako bi sebe opisao kroz nekoliko rečenica?

- Sebe bi opisao kao radišnog i ambicioznog dečka koji voli to što radi. Zadajem si visoke ciljeve i onda korak po korak nalazim načine da dođem do njih. Često to bude korak naprijed pa dva nazad, ali bez malo 'šamara realnosti' nema ni napretka - iskren je bio ovaj mladi sous chef.

Foto: RTL

'Disciplina, higijena, fokus'

U 'Hell's Kitchenu' njegova je uloga jasna. Nadgledat će jedan tim, te kandidate voditi uz mnoštvo savjeta i znanje. Ivanu je u kuhinji najbitnija disciplina, higijena, fokus.

- Toga se i ja držim u svojoj kuhinji. Moja strogoća dosta ovisi o njima. Ako su spremni na red, radi i disciplinu, odlično ćemo surađivati - rekao nam je kroz smijeh Ivan pa zaključio:

Foto: RTL

- Iskreno se nadam dobroj suradnji te njihovoj želji za učenjem i timskim radom.