Ivan Rakitić i Raquel uživaju na odmoru: Šetaju plažom, ona ga zavodi u bijeloj uskoj haljinici

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić (35) i njegova supruga Raquel Mauri uživaju na odmoru, a to su podijelili i s pratiteljima na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Par je pozirao na pješćanoj plaži, a Raquel je zablistala u bijeloj ljetnoj haljini i slamnatom šeširu.

Ipak, Rakitić je pokazao da nema predaha te da trenira iako je na odmoru.

Foto: Instagram

- Nema odmora - napisao je nogometaš uz video.

Inače, prije nekoliko dana Raquel je objavila i fotografiju s odmora na Ibizi u kupaćem kostimu te pokazala zavidnu liniju.

Podsjetimo, par je nedavno proslavio i 10. godišnjicu braka, a njihova ljubavna priča započela je kada je Ivan 2011. godine prešao igrati u Sevillu. Sa samo 21 godinom upoznao je Raquel, a sve je započelo prvi dan njegovog dolaska u Španjolsku.

- Bilo je to 2011. godine, ja sam tad imao 21. godinu. U Španjolsku smo stigli vrlo kasno, oko deset navečer. Sljedećeg jutra sam trebao potpisati za Sevillu. Sa mnom je bio moj brat. Večerali smo s nekim ljudima iz kluba, a kako sam bio nervozan, znao sam da neću moći odmah zaspati pa sam zamolio brata da odemo na jedno piće. To mi je promijenilo život. Žena koja je radila u baru bila je prelijepa. Odmah sam si rekao da mi se sviđa ovaj grad. Nisam joj mogao reći ništa osim 'bok' jer nisam znao ni riječ španjolskog. Rekao sam bratu da ću oženiti tu ženu - rekao je jednom prilikom za The Players Tribune.