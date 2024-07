Ivan Rakitić u svoju se suprugu zaljubio na prvi pogled, na spoj ju je pozvao najmanje 20 puta

Bivši hrvatski reprezentativac dogovorio je dvogodišnji ugovor s Hajdukom, napokon će ostvariti želju i zaigrati u HNL-u. Najveća podrška Ivana Rakitić (36) je njegova supruga Raquel Mauri, s kojom je ove godine proslavio 11. godišnjicu braka. Nogometaš je uvijek naglašavao koliko mu je Raquel važna, a njihova je ljubavna priča mnoge oduševila.

Upoznali su se čim je Rakitić stigao u Sevillu.

- Bilo je to 2011. godine, ja sam tad imao 21. godinu. U Španjolsku smo stigli vrlo kasno, oko deset navečer. Sljedećeg jutra sam trebao potpisati za Sevillu. Sa mnom je bio moj brat. Večerali smo s nekim ljudima iz kluba, a kako sam bio nervozan, znao sam da neću moći odmah zaspati pa sam zamolio brata da odemo na jedno piće. To mi je promijenilo život. Žena koja je radila u baru bila je prelijepa. Odmah sam si rekao da mi se sviđa ovaj grad. Nisam joj mogao reći ništa osim 'bok' jer nisam znao ni riječ španjolskog. Rekao sam bratu da ću oženiti tu ženu - rekao je jednom prilikom za The Players Tribune.

Foto: Instagram/Raquel Mauri

Na spoj ju je pozvao najmanje 20 puta, a svaki put ga je odbila jer ju je bilo strah da bi se mogao odseliti zbog svojih nogometnih angažmana.

No, Raquel je popustila i u tajnosti su se vjenčali 2013. godine. Dvije godine kasnije priredili su i crkveno vjenčanje u Sevilli i po drugi puta izrekli sudbonosno 'da'.

Foto: Instagram

Ivan i Raquel dobili su kćer Altheu u srpnju 2013. godine, a u svibnju 2016. na svijet je došla malena Adara.