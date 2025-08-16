Ivan Skorin: Svidjela mi se jako opaska da sam Šprajc s Temua, a kod kuće je supruga glavna

Prva voditeljska klapa "pala" mu je u lipnju. U tjedan dana Ivan Skorin (41) dokazao je da RTL Direkt može "preživjeti" bez Mojmire Pastorčić. Mogla je "odahnuti" i otići na malo dulji odmor u kolovozu. Direktno kormilo ostalo je u sigurnim rukama "news junkieja", kako si od milja tepa. Teških rituala poput čarapa Gorana Ivaniševića možda nema, ali trema mu je dobrodošla. Tja, i RTL-ovu superjunaku treba goriva. Supruga i kćeri su mu na prvome mjestu, ovisan je o filmskim superherojima dok sanjari o pisanju scenarija, a imao je i svoj bend koji je svirao obrade Pearl Jama i RHCP-a.

Kako je biti u cipelama Mojmire Pastorčić? Često je obrnuto, žene su te koje se moraju dokazivati u muškim cipelama...

Mojmira ima prepoznatljiv stil, ogromno iskustvo i rijetko kad nosi cipele. Šalu na stranu, stvarno nije bilo pritiska ili očekivanja da trebam ispuniti ikakve zadane forme, nego upravo obrnuto. Mojmira mi je bila važna podrška kroz ulazak u ulogu privremene zamjene, a imao sam i veliku potporu kolega u redakciji; urednika Antonija Zavade, novinara Darinke Trgo, Petra Panjkote, Rikarda Stojkovskog i Borka Brunovića, kao i glavne urednice Željke Marjanović. Svi oni iznimno mi pomažu. Naravno, bila je to i čast i odgovornost.

Je li bilo premišljanja kad su vam to predložili? Prvo Šprajc, pa Mojmira, nije baš lako samo tako uskočiti u "RTL Direkt"?

Nakon gotovo dva desetljeća u TV novinarstvu ovo je definitivno najviša stepenica dosad. Uzeo sam to kao znak povjerenja i kao izazov koji se ne odbija. Moja 'misija' je uvijek bila ista: turbo komplicirane dnevne zavrzlame shvatiti, pojasniti i objasniti. Priznajem, ponekad se i sam zapletem u vlastitim mislima ili u nekoj rečenici koju sam zamislio možda drukčije. Reakcije publike su, srećom, uglavnom bile pozitivne, što mi daje nekakav vjetar u leđa da nastavim dalje.

Kako ste svladali tremu s velikim T?

Nisam siguran da mogu samouvjereno reći da sam je svladao. Radovi su uvijek u tijeku, vječna roh-bau faza. Trema ti daje energiju, kao gorivo, ako je nema, nešto ne štima.

Foto: RTL

Sad je ipak s vremenom lakše? Prva klapa "pala" je u lipnju, sad ste u vrućem voditeljskom stolcu tri tjedna.

Svaka emisija je nova vožnja. Da, sada sam tijekom većine kolovoza u voditeljskom stolcu i čini mi se da ovaj mjesec ima svega osim onih famoznih 'kiselih krastavaca'. Trudimo se obraditi sve ključne teme - od svjetskih sukoba do cijena breskve na placu ili traperica Sydney Sweeney. Nije uvijek lako pronaći relevantne i zanimljive goste, zato mi je baš bilo drago što smo dosad već uspjeli čuti inspirativnu priču Domagoja Jakopovića Ribafisha, kao i što nam je u studiju na stolu bila knjiga teška 26 kilograma.

Mojmira odobrila/ohrabrila? Je li vam poslala poruku nakon prve emisije, što vam je napisala? Je li stroga šefica?

Ona je kolegica koja zna što hoće, ali ti da prostora da budeš svoj. Podržavala me i puno prije i odmah poslije. Nema tu strogoće u našoj maloj redakciji, svi si pomažemo što više stignemo.

Zagreb: Ivan Skorin voditelj RTL Direkta. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Imate li neki ritual prije emisije?

Mislite ono kao Goran Ivanišević i iste čarape u Wimbledonu? Ne, nemam ništa na takvoj razini. Obično prije emisije nazovem doma suprugu ili popričam s naše dvije kćeri da čujem kako su provele poslijepodne.

Na vaše mijenjanje Mojmire bilo je raznih komentara, od "Šprajca s Temua" do ovih malo kritičnijih poput "Mojmira je nezamjenjiva"... Što kažete?

Šprajc s Temua mi je bilo fora. Ma, svaka kritika je dobrodošla, pogotovo ona konstruktivna. Ako mi susjed u haustoru prokomentira 'čudnu' boju kravate ili mi teta u kantini kaže da sam 'malo pogrbljen bio jučer', to mi je najdraže, uvijek rado poslušam i pokušam popraviti koliko mogu.

Zagreb: Ivan Skorin voditelj RTL Direkta. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

I bakice vas vole... Ipak nešto dobro radite, osim što ste im zgodni? Prepoznaju li vas na ulici, što vam kažu?

Sve dobro što radim zapravo ne radim nikad sam, radimo svi zajedno u redakciji, timski. Kako s kolegama iz 'Direkta', tako i s kolegama iz redakcije 'RTL-a Danas', svi sudjeluju sa svojim iskustvom, prijedlozima i idejama. Bakice me vole jer sam im zgodan? Ne znam. Prvi glas.

Koje se teme najčešće pretresaju u redakciji "RTL Direkta"?

Šturo izvještavanje je nešto što definitivno izbjegavamo. Uvijek se trudimo dati pozadinu svih tih velikih složenih geopolitičkih tema, ali jednako intenzivno bavimo se cijenom jaja, kave i toaletnog papira. Ističemo nepravedne, nelogične poteze nekih institucija, no analiziramo i superheroje, kao i legalizaciju marihuane. Općenito, prečesto nam društveno mrežni algoritmi sugeriraju vijesti skrojene samo za nas, pa nas tako zarobe u te zloglasne balone. Baš zato, ako netko od gledatelja uz 'Direkt' barem malo izađe iz svog balona i dozna nešto novo, to je već uspjeh.

Foto: Instagram

Kakav biste vi TV format voljeli voditi?

Trenutačno se nalazim u jednom takvom TV formatu koji volim.

Znači vi ste taj Mamićev mučki provokator? Još volite izmišljati riječi u prilozima... Ali hvale vas da pojednostavljujete složene teme u reportažama?

Svaka riječ koja postoji u našem jeziku u jednom je trenutku povijesti izmišljena, a nismo sad došli do kraja povijesti. Kad čujem suhi pravilni termin kao 'makroekonomska stabilnost' ili 'održivi razvoj i smještajni kapaciteti' - pokušam ih malo preoblikovati na jasniji izravniji način. Nije mi nikad cilj provocirati nekog, ali jako često se zna dogoditi da netko na nekoj poziciji moći ima običaj ne odgovoriti na neko konkretno pitanje, zato je jedan od najvažnijih novinarskih alata u dnevnom TV novinarstvu - potpitanje.

Da ne plivate novinarskim vodama, što biste radili?

Odgojitelj u vrtiću, ili big game fishing kapetan, ili scenarist koji piše isključivo sportske drame, ili sommelier koji spaja vino i sir. Jesam li prebrzo odgovorio na ovo pitanje? Hehe...

Nekako vam je novinarstvo prirodno došlo odrastajući uz tatu Maksima, koji je bio urednik eurovizijske razmjene na HRT-u. Što pamti taj klinac koji je često bio po hodnicima na Prisavlju?

Strku frku. Pamtim miris kave, zvuk tipkanja i osjećaj da se tamo događa nešto važno. Nisam shvaćao što gledam, ali bilo je kao da sam u svemirskom brodu. Tata mi je pokazao da vijesti nisu samo riječi, to su priče koje mijenjaju svijet. Mislim da mi je to ostalo u kostima.

Zagreb: Ivan Skorin voditelj RTL Direkta. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kad pogledate unatrag, jeste li možda već tad na HRT-u, kao klinac, nesvjesno "pokupili" ono što vas je kasnije oblikovalo kao novinara/reportera?

Da. Definitivno. Kao klinac sam upijao sve poput spužve, kako novinar postavlja pitanje, kako se priča montira, kako se kaos pretvara u vijest.

Od svih televizija jedino na HRT-u niste radili. Nova TV je bila vaš prvi profesionalni odabir, zatim ste prešli na RTL, znatiželju utažili na N1 i vratili se u "RTL Direkt" na Mojmirin poziv. Pamtite najdražu reportažu?

Nemam najdražu, svaka iduća je najdraža. Svi ovi televizijski transferi koje ste spomenuli nosili su sa sobom dozu izazova, ali su mi i pružili iznimno puno. Cijenim svaki trenutak na svakoj od svojih postaja. Imao sam privilegij surađivati s fenomenalnim ljudima koji su obogatili moj put.

Foto: Igor Šoban/Pixsell

Klasični ste, rekli ste, "news junkie", a inspiraciju za vaše fore pronalazite u "late night showovima". Svestranost je kod vas sveprisutna.

Pa ne znam za svestranost. Ali, da, gledam 'late nightove', slušam razne podcaste i djelomično crpim iz njih inspiraciju. Pokušavam što više slušati one s kojima se baš i ne slažem po pitanju carina ili rata u Ukrajini ili cancel kulture kako bih probao doznati zašto on razmišlja na način na koji razmišlja. Kako je ona došla do tog zaključka? Nažalost, slušamo, gledamo, čitamo samo ljude s kojima se slažemo i onda sve 'druge' identificiramo kao neuke ili u zabludi jer to nam je potrebno, staviti nekoga u ladicu, zgražati se nad njim. To je lijenost, zato i u svojim pričama uvijek volim potražiti motiv koji gura i jednu i motiv koji gura drugu stranu.

Čim smo pročitali da pišete filmske scenarije, odmah nam je pao na pamet komičar, scenarist, redatelj... Ricky Gervais. On je u početku radio u glazbenoj industriji, dogovarao gaže tad nepoznatom bendu Suede, a i pjevao u svom bendu. Vi ste svirali bas?

Ricky Gervais je genij! Da, svirao sam bas u srednjoj školi, u bendu koji je svirao obrade Pearl Jama i RHCP-a. Nismo osvojili svijet, ali bilo je zabavno. Moj brat Marko je ozbiljan glazbenik, dirigent, pa sam od njega 'ukrao' ljubav prema klasici.

S obzirom na vašu visinu, a trenirali ste i rukomet i stolni tenis, ipak ništa od sportske karijere?

Brzo sam shvatio da sam bolji u pričanju nego u bacanju lopte.

Da se još vratimo na scenarije i filmove. Znači, umjetnik ste u duši? Otkud je pisanje scenarija izašlo iz vas? Rekli ste da biste voljeli napisati scenarij za dugometražni film. Imate već neku ideju, ili barem u povojima?

Imam puno ideja, ali nemam baš vremena. Scenariji su uvijek bili više kao hobi, jedan lijepi hobi kojem ću se možda vratiti jednog dana.

Znamo da vas ljudi najčešće pitaju o politici i emisijama, ali nas zanima ona druga, "tata-iz-parka" verzija vas. Tko je Ivan Skorin kad se kamere ugase?

Biti dobar tata i dobar suprug moje je daleko najvažnije zanimanje koje sam imao i koje ću imati. Nekad si mislim da sam super pohvatao sve, nekad da radim sve pogrešno. Svaki slobodan trenutak; bilo radnim danom do podneva ili vikendima - smišljam neku akciju. Bundek, Boćarski, bazen, igraonica… Hoće li Lada naučiti voziti bicikl bez pomoćnih, plivati bez 'mišića', naučiti podijeliti igračku s nekim drugim u parku ili naučiti jesti sirovo povrće - to su pitanja oko kojih se 'stresiram' više nego oko ičega na poslu. Anica ima devet godina i kuži cijeli planet kako funkcionira, pjeva, pleše, žica da je vodimo na K-Pop koncert u Italiju. Obožavam s drugim roditeljima raspravljati o odgojnim metodama i gdje tko od nas griješi.

Foto: Instagram

Često ističete koliko vam znači obitelj. Kako uspijevate balansirati obiteljski život s napornim novinarskim ritmom? Čime se supruga bavi?

Klackalica je to prava... Iva je menadžerica u jednoj tvrtki koja prodaje smrznutu hranu i sladolede. Ona je glava obitelji. Ja sam sekundaran. Nije samo meni potpora nego temelj svega što radi naša obitelj. Kako harmonično spojiti privatno i poslovno? Ne znam, evo kad doznate, javite mi.

Jeste li strogi ili popustljivi tata? Koji je najdraži trenutak koji ste doživjeli kao tata?

Kad sam bio na oba porođaja sa suprugom, kad su cure prvi put prohodale, zaplivale, zaplesale, kad je Anica dobila nagradu na festivalu s pjesmom 'Moj tata'. Svaki put kad me nauče nešto novo. Kad se brinu jedna za drugu kad su bolesne. Mogao bih nabrajati do sutra... Volim si zamišljati da sam strog, ali sam zapravo popustljiv.

Tko drži doma red - supruga ili vi? Tko bolje kuha?

Supruga.

Što vas "spušta na zemlju" nakon dana provedenog u informativnom kaosu?

Probam se nikad ne odvojiti od zemlje. Iste sekunde kad završim prilog ili emisiju - odmah sam potpuno s curkama.

Imate 11 godina bračnog staža. Što je najvažnije da bi ljubav opstala? Je li vam supruga glavna kritičarka nakon emisija? Gleda li vas redovito? A što kćeri kažu? Je li im fora tatino zanimanje pa bi i one vašim stopama?

Najvažnije je sve. Nema jedne stvari koja je najvažnija. Najvažnije je i da se slušate, i da se smijete, i zezate, i živcirate zajedno... Da prolazite kroz sve neuspjehe, poraze, boleštine jedno uz drugo. Kad je neka drama u školi, ili u parkiću, ili na poslu, da ste u tome oboje, da pričate o svim banalnim stvarima koje vas muče - da rješavate te neke dnevne desetoboje zajedno ili barem da pokušate. Banalne stvari su temelj.

Vaš idealni odmor je...?

Borova šuma. Primošten. Zavezan onu visilicu između dva drva, Lada ili Anica zaspu u njoj, a ja pokraj u stolici od ribičije čitam Dylana Doga i otvorim hladnu limenku osvježavajućeg napitka.

Osim "late night showova", što je na vašoj "watch" listi?

Sve superjunačke serije i filmovi, ali baš sve. Kao i NFL, američki nogomet - to je jedino što fanatično pratim od svih sportova.