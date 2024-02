Ivan Slabinac o tati Kići i ulozi u filmu 'Slatka Simona': 'Tata je govorio da moram biti glumac'

Tri godine sam bio povučen iz javnosti zbog tatine smrti. Sad sam došao sebi, govori nam Ivan Slabinac, sin pokojnoga najvećeg showmana ovih prostora Kiće Slabinca. Ivan, koji radi kao bolničar u KBC-u Rebro, dobio je ulogu u novom filmu redatelja Igora Mirkovića ‘’Slatka Simona’’.

- Prijatelj me preporučio. Dobio sam poziv od Mirkovića i njemu sam slao snimke u kojima glumim najdraže holivudske glumce. Sjajan sam kao imitator. Sylvestra Stallonea znam skinuti kao Ramba i Rockyja - priča nam.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ivan Slabinac igra kamatara

“Slatka Simona” je film o ljubavnoj vezi u virtualnom svijetu. Simona je fatalna ljepotica sa seks-chata, koja povezuje ljude koji se nikad nisu sreli, koji ne žive u istim državama i ne znaju s kime zapravo komuniciraju, ali grade odnose pune velikih emocija. Svi skrivaju identitete, svi lažu svima, ali jedni drugima otkrivaju svoje najdublje tajne... Mirković je Slabinca vidio u ulozi kamatara.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Junak filma, Zeleni, kojeg igra Toma Medvešek, ovisnik je o kocki i dužan do grla Slabincu, koji mu to jedne večeri dolazi naplatiti.

- Šokirao sam se kad sam dobio ulogu. Naravno, prihvatio sam je velikog srca. Nakon 20 godina što se bavim glazbom, velika mi je čast biti na filmu. Pa mi Slabinci uvijek dobivamo brutalne uloge - kaže glumac.

'Tata mi je uvijek govorio da se moram baviti glumom'

Ponosno ističe da je njegov otac Kićo igrao šefa ciganskog orkestra u filmu “Traktor, ljubav i rock’n’roll” Branka Đurića. Kao dječak Ivan je sanjao da postane rock pjevač, kao što je i Kićo Slabinac bio na početku karijere. No Kićo je najmlađeg sina vidio u drugoj branši.

Foto: Privatni album



- Tata mi je uvijek govorio da se moram baviti glumom. ‘Pa ti si rođen za glumca’, ponavljao mi je. Uvijek mi je govorio da dobro imitiram Jerryja Lewisa... Ah, no ja tad nekako nisam bio previše zainteresiran za glumu. Bio sam pomalo sramežljiv, tako da mi upis na Akademiju dramskih umjetnosti nije bio ni na kraj pameti - govori nam.

Foto: Privatni album

Njegova majka Dubravka radila je kao profesorica hrvatskog jezika u osnovnoj školi te je Ivana uvijek zvala da sudjeluje u dramskim predstavama.

Tatu je pratio po turnejama

- To su mi bili prvi glumački projekti. Mama me uvijek zvala za neke komične uloge. Dobro sam imitirao Charlieja Chaplina - smije se Slabinac. Od malih nogu Ivan vježba imitacije holivudskih zvijezda.

Foto: Privatni album

- Tatu sam znao pratiti na njegovim turnejama. Bože, on je bio tako veliki zabavljač. Nas dvojica smo znali tad glumiti žabe iz crtića ‘Toro i Pončo’ - prisjeća se.

Kićo je preminuo 13. studenoga 2020. na Rebru u 77. godini. Glazbenik je početkom kolovoza te godine završio na liječenju zbog koronarne bolesti koja mu je bila zahvatila krvne žile. Unatoč uspješnom zahvatu, tijekom kojeg su mu ugradili tri premosnice, oporavak se zakomplicirao jer mu rana na prsnom košu nije zarastala kako treba.

Foto: Privatni album

Slavonskoga glazbenika još su nekoliko puta operirali, a premda su se njegovi bližnji nadali da će sve krenuti na bolje, liječnici su ih u više navrata spremali i za ono najgore. Ivan je, koliko je mogao u doba pandemije, redovito obilazio oca jer je KBC Rebro njegovo radno mjesto.

- Tamo radim kao bolničar zadnjih 14 godina. Volim pomagati ljudima. Kad je tata došao u bolnicu 29. srpnja 2020., to mi je bio najteži dan, a i ta cijela godina mi je najgora. Dan kad su ga operirali zauvijek mi je promijenio život. Grozno je bilo i kad je 2011. imao moždani udar. No imati voljenu osobu u bolnici u vrijeme pandemije je nešto najgore. Stariji brat nije mogao svaki dan dolaziti u posjete jer je bilo zabranjeno. Nisam ni ja uvijek mogao do tate, ali bio sam s njim do kraja, sve dok nije umro - s tugom se prisjeća glumac.

Foto: Slavko Midžor / PIXSELL

Tata mu je bio uzor i od njega je naslijedio gen za glazbu pa tako svira bubnjeve. Svira rock i heavy metal, a nekad s prijateljima, kad zaruži, zna zasvirati i cajke. Prve bubnjeve mu je kupila mama Dubravka, od koje se odselio s 18 godina kako bi živio s ocem.

Njegovi roditelji su se rastali nakon 12 godina braka, pa je Ivan s osam godina i starijim bratom ostao s mamom.

- Potom sam otišao tati jer mi je falio - pričao nam je ranije. Nakon njegove smrti nije se prihvatio udaranja po bubnjevima. Kaže da mu jednostavno nije bilo toga. Nije mogao.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- U posljednje vrijeme nisam svirao. Ma sve me to potreslo od tate. Zvali su me na svirke, ali nisam mogao. Ustvari, odradio sam gažu 2022., ali zapravo nisam bio spreman za to. Najbolji prijatelj, koji je bio bubnjar Tonyja Cetinskog, oduvijek mi govori da sam strašno talentiran. Sad ću se polako vratiti i bubnjevima. Sad sam okej, no sad me ipak gluma više zanima. Kad sam bio mlađi, nisam bio tako zainteresiran za glumu jer sam bio previše zaljubljen u bubnjeve - priča nam.

Nakon premijere “Slatke Simone” u Zagrebu, kaže nam Slabinac, dva su redatelja uzela njegov kontakt za nove projekte.

- Zvijezda naše obitelj je uvijek bila glazbenik, ali tata je uvijek govorio da sam rođen za glumca. Vidjet ćemo - govori.