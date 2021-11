Pjevačica Ivana Kindl (43) nakon 15 godina prekinula je ljubavnu vezu s Alenom Križajem (41) i iselila iz njegovog stana u Velikoj Gorici, potvrdila je za Večernji list.

- Točno je da nismo više zajedno, a to se "kuhalo" već duže vrijeme. Odlučili smo da je tako najbolje, pa sam se iselila iz njegovog stana, ali smo ostali u prijateljskim odnosima. Uostalom, on mi i dalje piše pjesme, a već imamo spreman i novi album - objasnila je Ivana i istaknula kako prekid poslije toliko zajedničkih godina nije ni malo lagan, s obzirom na to da su poput obitelji. U stanu imaju i zajedničke tri mačke, od čega su dvije udomili.

- Nema zle krvi i drame, nastavljamo i dalje kao prijatelji i poslovni suradnici i tako smo olakšali ovaj proces. Ostala sam živjeti u Velikoj Gorici, jer mi se sviđa taj grad - rekla je pjevačica pa dodala da su joj u selibi pomogli prijatelji i susjedi iz stare zgrade. Prva je uskočila njezina najbolja prijateljica Mirna Škrgatić.

Iako joj dugogodišnja veza nije uspjela, pjevačica nije izgubila vjeru u ljubav.

- Najtužniji je onaj čovjek koji izgubi vjeru u ljubav. Puno sam radili na sebi i svojoj mentalnoj higijeni. I dalje nemam osjećaj da sam slobodna, no to su procesi. Za ljubav uvijek ima vremena, sad jednostavno želim biti sama sa sobom, a poslije ćemo vidjeti što će se dogoditi. Ima još vremena za ljubav - zaključila je.

Ivani je nedavno i izašla pjesma 'Pusti da se dogodi', a autorica teksta je upravo ona. Bivši dečko Alen zaslužan je za glazbu. Novi album izlazi početkom 2022. godine, a glazbenica će u novoj godini proslaviti i 20 godina na sceni.

Ako se situacija bez svirki zbog pandemije korona virusa nastavi, glazbenica ima ideju i za druge poslove. Naime, Ivana razmišlja o početku nove karijere i to na radiju.

- Sviđa mi se ono što radi Giuliano na Radio Dalmaciji, pa imam ideju da nešto slično napravim i na goričkim radijima - rekla je.