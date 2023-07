Ivana Kindl o ljubavi, depresiji i majčinstvu: 'Pad energije, razne emocije, to te može srušiti...'

Pjevačica Ivana Kindl (45) jedna je od najpoznatijih pjevačica na našoj sceni, a sada je za IN Magazin progovorila o ljubavi, depresiji i neostvarenoj želji.

Ivana je otkrila da joj je jedna od najdražih pjesama 'Netko k'o me čuva'. Rekla je kako joj je pjesma draga zbog teksta koji govori o savršenoj ljubavi. Njoj se još uvijek nije dogodila savršena ljubav, ali Ivana ne odustaje. Otkrila je kako vjeruje da će se jednog dana i njoj dogoditi baš takva ljubav. Ivana je bila u vezi 14 godina, a ispričala je kako je uspijela predbroditi prekid.

- Nije lako, ali je lakše u ovim godinama podnijeti ljubavne padova i prekide. Zbog čega dođe do prekida, pa ne znam, ljudi se valjda zasite, padnu li maske, nisam više sigurna da su ljudi monogamna bića uopće. Kad si dugo u vezi misliš da više nećeš moć sam, ali to je varka. U fazi sam da mi ne nedostaje partner, super mi je sa samom sobom i ljudima koji su mi bliski i sa svojim macama, bio mi je prekopotreban taj mir kojeg sad imam - ispričala je Kindl.

Ivana još uvijek nije ostvarila veliku želju - majčinstvo. Progovorila je i ovoj temi, a ispričala je i kako smatra da to što nema djecu ne obilježava nju kao ženu i njezine sposobnosti.

- Naravno da žena može biti ispunjena bez djece, to su neki isprogramirani načini koji su nam nametnuti, ja živim život kako ja hoću i to je tako oduvijek. Uvijek sam imala osjećaj da neću imati djecu, brak mi je uvijek bio na li-la, treba biti na čisto sam sa sobom, a što drugi misle ne obazirati se - rekla je.

Pjevačica je otvorila dušu i o svojoj borbi s depresijom iz koje se sama izvukla.

- Pad energije totalni, oscilacije, razne emocije i to te sruši. E sad je do tebe, neće tebi nitko pomoći, moraš se sam osvijestiti i izvući iz sebe ono najbolje. Sama sebi sam najviše pomogla, trebaš biti kao Feniks iz pepela, normalno je pasti, ali naći snagu u sebi i podići se, to je važno. Ja sam jako hipersenzibilna, ali sam s druge strane i stvarno jaka - rekla je.