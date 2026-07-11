Ivana Knoll je prije dvije godine 'zapalila' Ultru, zbog ovog su se outfita svi okretali za njom!

Ultra Europe ponovno je okupila tisuće partijanera u Splitu, a mi smo se prisjetili nastupa Ivane Knoll od prije dvije godine. Najpoznatija hrvatska navijačica tad je stala za DJ pult u upečatljivom kombinezonu s odvažnim prorezima i visokim platformama te svojim techno setom rasplesala mnogobrojnu publiku
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'Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi rodila se još dok sam bila u srednjoj školi', rekla je uoči nastupa za Dalmatinski portal.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
'Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi rodila se još dok sam bila u srednjoj školi', rekla je uoči nastupa za Dalmatinski portal. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
'Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi rodila se još dok sam bila u srednjoj školi', rekla je uoči nastupa za Dalmatinski portal.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Kako je izgledala na pozornici, pogledajte u našoj galeriji.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL