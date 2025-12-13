Obavijesti

VELIKI ISKORAK

Ivana Knoll objavila je vijest kojom je oduševila fanove: Evo što im sprema u New Yorku...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Ivana Knoll objavila je vijest kojom je oduševila fanove: Evo što im sprema u New Yorku...
Foto: PIXSELL/Saša Zinaja

Influencerica i DJ-ica podijelila je detalj koji joj je donio brojne čestitke i poruke podrške na Instagramu. Ranije je pažnju javnosti privukla na 'Ultra Music Festivalu', gdje se prvi puta predstavila velikoj festivalskoj publici

StartFragment Jedna objava na Instagramu bila je dovoljna da Ivana Knoll ponovno završi u središtu pažnje. Ovoga puta razlog nije bio provokativan outfit, već profesionalni uspjeh koji je iznenadio mnoge njezine obožavatelje. Naime, najpoznatija hrvatska navijačica, koja se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ karijeri, otkrila je da je pred njom nastup na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica. 

Foto: Instagram

Knoll je objavila službeni plakat i napisala: 'Knolldoll nastupa u 'Madisom Square Gardenu'. Pročitajte to ponovno', čime je potvrdila da će 17. siječnja nastupiti u legendarnom njujorškom prostoru. 

Ispod objave nizali su se komentari poput 'Bravo', 'Zaslužila si', 'Legenda', 'Dolazimo', 'Wow', a mnogi su joj uputili i čestitke na velikom iskoraku u karijeri.

Već navija FOTO Knoll nakon ždrijeba 'bocnula' Engleze: Evo kako je vatreno navijala prije tri godine
FOTO Knoll nakon ždrijeba 'bocnula' Engleze: Evo kako je vatreno navijala prije tri godine

Podsjetimo, Ivana Knoll već je ranije imala DJ nastupe, a širu pažnju javnosti privukla je na 'Ultra Music Festivalu' u Splitu, gdje se prvi put predstavila velikoj festivalskoj publici, a čini se da je nastup u New Yorku sljedeći veliki korak u njezinoj glazbenoj priči.

ARHIVA - Ivana Knoll pozirala u kockastom kupaćem kostimu na plaži Ras Abu Aboud
ARHIVA - Ivana Knoll pozirala u kockastom kupaćem kostimu na plaži Ras Abu Aboud | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

EndFragment

