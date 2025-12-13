Ivana Knoll objavila je vijest kojom je oduševila fanove: Evo što im sprema u New Yorku...

StartFragment Jedna objava na Instagramu bila je dovoljna da Ivana Knoll ponovno završi u središtu pažnje. Ovoga puta razlog nije bio provokativan outfit, već profesionalni uspjeh koji je iznenadio mnoge njezine obožavatelje. Naime, najpoznatija hrvatska navijačica, koja se posljednjih mjeseci sve ozbiljnije posvetila glazbi i DJ karijeri, otkrila je da je pred njom nastup na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica.

Foto: Instagram

Knoll je objavila službeni plakat i napisala: 'Knolldoll nastupa u 'Madisom Square Gardenu'. Pročitajte to ponovno', čime je potvrdila da će 17. siječnja nastupiti u legendarnom njujorškom prostoru.

Ispod objave nizali su se komentari poput 'Bravo', 'Zaslužila si', 'Legenda', 'Dolazimo', 'Wow', a mnogi su joj uputili i čestitke na velikom iskoraku u karijeri.

Podsjetimo, Ivana Knoll već je ranije imala DJ nastupe, a širu pažnju javnosti privukla je na 'Ultra Music Festivalu' u Splitu, gdje se prvi put predstavila velikoj festivalskoj publici, a čini se da je nastup u New Yorku sljedeći veliki korak u njezinoj glazbenoj priči.

ARHIVA - Ivana Knoll pozirala u kockastom kupaćem kostimu na plaži Ras Abu Aboud | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

