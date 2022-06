Ivana Kovač iskreno: 'Stvarno nije bitno imaš li kupaći od 20-ak ili 5000 kuna, to su gluposti'

Pjevačica Ivana Kovač (44) za InMagazin je otkrila kako planira provesti ljeto, ali i da se ne zamara koliko je skup kupaći kostim koji nosi na plaži.

- Uvijek mi je bilo to najdraže iza gaže skočit u more, sa šminkom, sa svime to mi je uvijek broj jedan. Bit će tako i ovo ljeto - kaže Ivana.

Pjevačica je priznala da ju ne dira kakav kupaći kostim nosi na kupanje, jer smatra da nije bitna cijena kupaćeg već uživanje na plaži.

- Stvarno nije bitno hoćeš ti imat kupaći od 20-ak ili 5000 kuna to su mi uvijek bile gluposti i sad su mi gluposti. Ljudi uživajte u životu ne zamarajte se glupostima molim vas - zaključila je.

Podsjećamo, Ivana je nedavno nastupila na velikom koncertu svog oca Miše Kovača (80) u Splitu. Miši se na pozornici pridružila i unuka Elena (4), a on ju je uzeo u naručje i zapjevao 'Svi pjevaju'.

