Ivana Kovač: Mama je molila za preobraćenje. Ja sam svaki dan u crkvi, molim jako puno...

Ivana Kovač ispričala je kako je "od osobe koja ne mari za vjeru postala osoba koja svakodnevno dolazi u crkvu".

- Cijeli život sam imala osjećaj da nešto nedostaje. I ne znaš što je i sad kužim da nedostaje on. Meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Mama me već godinama pokušavala približiti Bogu. Toliko je pričala o njemu da mi je stvorila averziju. Godinama je molila za mene i moje obraćenje. Onda su se izdogađale neke stvari koje su bile vrlo loše i On je našao svoj put do mene. Doslovno me uzeo i čupao me. Još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me On želi - rekla je pjevačica za In Magazin.

Ivana kaže da donedavno vjeri uopće nije pridavala važnost.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

- Meni da je netko rekao prije godinu i pol dana da ću ovo pričati, ja bih rekla ti si lud, o čemu ti pričaš, kakva crkva, kakav Bog. Kad ga upoznaš, kad upoznaš njegovu ljubav, kad osjetiš koliko te voli, kad osjećaš njegovu prisutnost u srcu, onda znaš da je ovo stvarno - rekla je.

- Vjera nije projekt, vjera nije lifestyle, vjera je život, istina, vjera je nešto što te mijenja, vjera je nešto što ti unosi nadu. Ja sam svaki dan u crkvi, molim jako puno. Prije sam jako puno psovala i sad kad vrtim film u glavi - pa to je grozno, grozno za čuti. Nisam opsovala ne sjećam se otkad, nisam ogovarala ne sjećam se otkad - dodala je.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Pjevačica također izrađuje majice s vjerskim motivima.

- Gdje god da dođem, pitaju me gdje sam kupila majicu. Ljudi doslovno trče za mnom. Ja sam im rekla da je to moja prezentacija gospodina na koncertima i onda su mi govorili da ih počnem prodavati. Rekla sam da neću jer imam osjećaj da radim grijeh, da iskorištavam njega za neki svoj profit. Onda sam rekla: 'Bože, ako je tvoja volja, ti ćeš meni pokazati hoćeš li da ja to prodajem ili ne. Mi smo bez njega nula, mi smo bez njega prah i pepeo - zaključila je.