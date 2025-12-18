Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽIVOTNI PREOKRET

Ivana Kovač progovorila o vjeri i glazbi: 'Kad sam izašla s ispovijedi, letjela sam...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ivana Kovač progovorila o vjeri i glazbi: 'Kad sam izašla s ispovijedi, letjela sam...'
20
Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Poznata pjevačica gostovala je na Happy FM-u gdje je otkrila detalje iz svog života. 'Imala sam jednu pjesmu na vidiku za koju se znalo da će okrenuti ogroman novac. Bila sam toga svjesna, ali srce ti ne da...'

Gostujući u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana, pjevačica Ivana Kovač otvoreno je govorila o osobnim promjenama, vjeri i svom odnosu prema glazbi.

- Privatno nisam pretjerano zanimljiva osoba koja radi ekscese ili ludosti. Prilično sam smirena i pribrana. Moram priznati da jako puno molim, svaki dan sam na misi. To mi donosi puno mira. Zaista se trudim živjeti Evanđelje, što je jako teško. To je doslovno rezanje samoga sebe na sto komada - rekla je Ivana.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Posebno snažno govorila je o unutarnjoj borbi i obraćenju.

- Moja promjena dogodila se prije četiri godine. Bila sam u izrazito lošem stanju. Ne mogu opisati dubinu toga. I tada sam zavapila iz dna svog bića: 'Bože, pomozi mi - priča. Dolazak kod majke i svakodnevni odlazak na misu označili su početak njenog novog duhovnog stanja, a ključni trenutak bila je životna ispovijed.

- Kad sam izašla, ja sam letjela. Kao da je s moje duše skinuto 20 tona najcrnjeg kamenja. Tada sam shvatila što grijeh radi čovjeku - iskreno je rekla.

Izrađuje majice s vjerskim motivima Ivana Kovač: Mama je molila za preobraćenje. Sad sam svaki dan u crkvi, molim jako puno...
Ivana Kovač: Mama je molila za preobraćenje. Sad sam svaki dan u crkvi, molim jako puno...

Pjevanje, ističe, nije karijerni izbor, nego životna svrha.

- Ne pjevam zbog novca, pjevam zato što to volim, zato što je to živo u mom srcu i zato što mi ispunjava dušu - kaže i dodaje da upravo zato ne pristaje na kompromise koji bi je udaljili od nje same: "Mogu snimiti pjesmu koja će biti u trendu i koja će napraviti show, ali to nisam ja. Tada sam nesretna sama sa sobom. Želim biti sretna dok pjevam."

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Prisjetila se i pjesme za koju je znala da će donijeti veliku zaradu: "Imala sam jednu pjesmu na vidiku za koju se znalo da će okrenuti ogroman novac, i okrenula je osobi koja je to otpjevala. Bila sam toga svjesna, ali srce ti ne da. Nešto u tebi ti kaže: 'Nemoj, Ivana, to nisi ti.' Ne mogu protiv sebe."

Toplog srca govorila je o Božićima dok je bila dijete.

NAPUNIO JE 84 GODINE Ivana Kovač podijelila emotivnu čestitku ocu Miši: 'Ćaća moj...'
Ivana Kovač podijelila emotivnu čestitku ocu Miši: 'Ćaća moj...'

- Kuća je bila puna, ljudi sa svih strana, toga se sjećam. To je bila blagodat, djetinjstvo mi je bilo predivno. Nisam tada shvaćala da su oko mene neki poznati ljudi, da su to Zdravko Čolić ili Doris Dragović. Nisam imala pojma, to mi ništa nije značilo. Bilo mi je samo lijepo jer je kuća bila puna. Svatko je dolazio sa svojom djecom, odrasli bi ćakulali, a mi klinci bili smo u sobi i igrali se - ispričala je.

Govoreći o društvenim pritiscima, Ivana se osvrnula na doček Nove godine: "Nova godina je i 'moraš' biti sretan, moraš se veseliti, otvarati šampanjce, moraš se srediti, a možda ti se jednostavno ne da. To me živcira, to stalno nametanje ljudima što 'moraju'. Evo ja ću možda uzeti 10 kila kokica, mineralnu, čaj, zavući se pod deku i gledati filmove cijelu noć."

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM
OBJAVILI SU I SPOT 'Gdje se pali'? Poslušajte kako zvuči suradnja Ivane Kovač i Maligana: 'Pjesma je zarazna!'
'Gdje se pali'? Poslušajte kako zvuči suradnja Ivane Kovač i Maligana: 'Pjesma je zarazna!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt
SLAVI 62. ROĐENDAN

FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt

Od fakulteta je odustao i odselio se u Los Angeles kako bi se bavio glumom, a dan danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda.
Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...
VELIKA GALERIJA

Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...

Zaklada Ana Rukavina već 20 godina kroz glazbu i zajedništvo širi poruku nade i humanosti, a ovaj tradicionalni božićni koncert ispunio je Trg bana Jelačića u Zagrebu
Drama u Dalju! Dejan je izbacio Valentinu, a ona mu je očitala bukvicu: Nikad neće naći ljubav
'LJUBAV JE NA SELU'

Drama u Dalju! Dejan je izbacio Valentinu, a ona mu je očitala bukvicu: Nikad neće naći ljubav

A iako se sa svima srdačno pozdravila, Valentinu su tek naknadno svladale emocije i suze: Rekla mu je: 'Propustio si nešto veliko. Nikad nećemo biti srodne duše, nikad'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025