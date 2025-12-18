Ivana Kovač progovorila o vjeri i glazbi: 'Kad sam izašla s ispovijedi, letjela sam...'

Gostujući u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana, pjevačica Ivana Kovač otvoreno je govorila o osobnim promjenama, vjeri i svom odnosu prema glazbi.

- Privatno nisam pretjerano zanimljiva osoba koja radi ekscese ili ludosti. Prilično sam smirena i pribrana. Moram priznati da jako puno molim, svaki dan sam na misi. To mi donosi puno mira. Zaista se trudim živjeti Evanđelje, što je jako teško. To je doslovno rezanje samoga sebe na sto komada - rekla je Ivana.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Posebno snažno govorila je o unutarnjoj borbi i obraćenju.

- Moja promjena dogodila se prije četiri godine. Bila sam u izrazito lošem stanju. Ne mogu opisati dubinu toga. I tada sam zavapila iz dna svog bića: 'Bože, pomozi mi - priča. Dolazak kod majke i svakodnevni odlazak na misu označili su početak njenog novog duhovnog stanja, a ključni trenutak bila je životna ispovijed.

- Kad sam izašla, ja sam letjela. Kao da je s moje duše skinuto 20 tona najcrnjeg kamenja. Tada sam shvatila što grijeh radi čovjeku - iskreno je rekla.

Pjevanje, ističe, nije karijerni izbor, nego životna svrha.

- Ne pjevam zbog novca, pjevam zato što to volim, zato što je to živo u mom srcu i zato što mi ispunjava dušu - kaže i dodaje da upravo zato ne pristaje na kompromise koji bi je udaljili od nje same: "Mogu snimiti pjesmu koja će biti u trendu i koja će napraviti show, ali to nisam ja. Tada sam nesretna sama sa sobom. Želim biti sretna dok pjevam."

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Prisjetila se i pjesme za koju je znala da će donijeti veliku zaradu: "Imala sam jednu pjesmu na vidiku za koju se znalo da će okrenuti ogroman novac, i okrenula je osobi koja je to otpjevala. Bila sam toga svjesna, ali srce ti ne da. Nešto u tebi ti kaže: 'Nemoj, Ivana, to nisi ti.' Ne mogu protiv sebe."

Toplog srca govorila je o Božićima dok je bila dijete.

- Kuća je bila puna, ljudi sa svih strana, toga se sjećam. To je bila blagodat, djetinjstvo mi je bilo predivno. Nisam tada shvaćala da su oko mene neki poznati ljudi, da su to Zdravko Čolić ili Doris Dragović. Nisam imala pojma, to mi ništa nije značilo. Bilo mi je samo lijepo jer je kuća bila puna. Svatko je dolazio sa svojom djecom, odrasli bi ćakulali, a mi klinci bili smo u sobi i igrali se - ispričala je.

Govoreći o društvenim pritiscima, Ivana se osvrnula na doček Nove godine: "Nova godina je i 'moraš' biti sretan, moraš se veseliti, otvarati šampanjce, moraš se srediti, a možda ti se jednostavno ne da. To me živcira, to stalno nametanje ljudima što 'moraju'. Evo ja ću možda uzeti 10 kila kokica, mineralnu, čaj, zavući se pod deku i gledati filmove cijelu noć."

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM