Ivana: 'Mama je bila stroža od Miše, nje smo se više bojali...'

Mišo Kovač (78) i tinejdžerska Miss Jugoslavije Anita Baturina upoznali su se 1970. u Splitu. Najpopularniji pjevač bivše države bio je tad u braku s Ljubicom Baturinom, no između njega i 17-godišnje Anite odmah je zaiskrilo. Mišo je tad 45 dana zaredom nastupao na Dioklecijanovoj terasi i sve dane prodano je svih 1500 karata koliko ih je bilo u prodaji po večeri. Dvanaest godina stariji pjevač i plavokosa ljepotica, koja je zbog fatalne ljubavi pobjegla od kuće vjenčali su se tri godine poslije.

- Prema tadašnjoj supruzi Ljubici s kojom nije imao djece bio je vrlo korektan. Sve što je imao, ostavio je njoj. Nikad nisam sreo par koji se toliko volio. Uvijek sam tvrdio, on je najvjerniji muškarac na svijetu, mogla je biti sigurna da je neće prevariti i obrnuto. Onda su dobili dvoje preslatke djece - priča nam Ivica.

Bubalo, Mišin dugogodišnji estradni menadžer. Sin Edi rodio se 1975., a kćer Ivana dvije godine poslije.

- To je bio američki način života u odnosu na stanje u državi. Nisu izlazili po domjencima već su se družili kod kuće s prijateljima.Lijepo su živjeli, ali Mišo je imao dva para cipela i jedne hlače. Mogao je imati sve, ali nije ga zanimalo. Kad smo ljetovali kod njega u Tribunju išao bi na more u jednim cipelama i navečer u istima nastupao. Slava zna udariti čovjeku u glavu, a on je uvijek govorio da mu je publika najvažnija. "Ona me stvorila i njoj sam dužan", govorio je - kaže Bubalo.

Uz publiku Miši, koji je tad već bio zvijezda s milijunima prodanih ploča na prvom mjestu bila je obitelj, uz koju je bio jako vezan. Nema koncerta na kojem nije bila Anita, ali i djeca, Edi i Ivana. Svuda ih je sa sobom vodio. Obiteljsko gnijezdo savili su u Zagrebu u stanu u Radićevoj ulici. Tu su dolazili brojni njihovi estradni prijatelji Zdravko Čolić, Doris Dragović, Đorđe Novković, Boris Dvornik...

Mišo je prvi u Jugoslaviji imao Citroenovu „žabu“. Točnije imali su je samo on i Ante Marković, posljednji predsjednik jugoslavenskog Saveznog izvršnog vijeća. Kasnije su Mišo i Anita počeli graditi kuću u Tribunju.

- Radili su je deset godina. Ja se samo sjećam, kako su živjeli u Zagrebu, meštri su ih znali prevariti jer nisu bili tamo, pa bi svaki prozor bio „od zlata“. Kuća je imala veliki kamin i tu smo se družili. Djeca su kao i sva djeca obožavala dolaziti u Tribunj kupati se i igrati se. Sam Mišo kupao bi se navečer oko osam sati da izbjegne obožavatelje koji su ga opsjedali - prisjeća se Bubalo.

Sama Ivana kasnije je u intervjuima opisala odnos s ocem i majkom i odrastanje u skladnoj obitelji.

- Znam da Mišo ostavlja dojam autoritativna i kruta čovjeka, njegova je uvijek zadnja, ali Edi i ja smo se bojali mame. Uzimala je naše udžbenike, čitala lekcije i ispitivala nas. Više me bilo strah njezinog ispita nego li školskog, pa sam za te kućne ispite pisala šalabahtere. Ako nešto nismo znali, vraćala nas je za stol i nije bilo izlaska. Tata ama baš nikad nije povisio ni glas - rekla je Ivana.

Mišo nije vikao čak ni kad su ona i Edi jednom pripremili kućni tulum nakon što su roditelji otputovali na vikend.

- Ja sam imala 12 godina, a Edi 14 godina. Pozvali smo prijatelje iz razreda i razorili stan. On je otišao spavati k prijatelju, a ja prijateljici, ali su se roditelji vratili ranije s puta i našli rusvaj. Mama je poludjela, a tata mi se obratio jednom jedinom rečenicom: ‘Razočarala si me!’ Bilo bi mi lakše da me prebio ko mačku - rekla je Ivana. Kad govori o bratu Ediju, Ivana se sjeća da su se često znali potući i da je ona uvijek izvukla kraći kraj.

- Kad smo postali tinejdžeri, odnos je postao bolji i počeli smo se slagati. Zapravo Edi i ja smo imali dijametralno suprotne interese, ali uvijek me branio pred trećim ljudima i nije dao da me itko dirne. Što da kažem osim da mi i danas, nakon toliko godina, neizmjerno nedostaje - rekla je Ivana.

Djeca, nastavlja Bubalo, nikad se nisu hvalila da im je Mišo otac. Imali su, priča Bubalo, djetinjstvo kao iz bajke, svugdje su putovali. Edi je bio živo dijete i strahovito lijep, vidjelo se da je na Anitu potegao ljepotu, a na Mišu tu mušku stranu. Zanimali su ga nogomet i značke. Ivana je bila isto jako lijepo dijete, ali tiša, malo povučenija, no strahovito pametna.

Obitelj je uvijek bila skupa, bilo to u Tribunju bilo to kući. Sve dok djeca nisu došla u te godine kad mogu sama izlaziti. Edi Kovač kao 16-godišnjak prijavio se u specijalnu jedinicu Hrvatske vojske „Škorpioni“. Godinu poslije stradao je pod nerazriješenim okolnostima. Mišo je tad održao legendarni koncert na Poljudu, Noć svijeća. Sav novac od zarade podijelio je majkama poginulih branitelja.

- Nakon koncerta išli smo u Zagreb.Novac je složio u 15 kuverti. I tamo oko Edijevog groba, gdje su bile

majke poginulih branitelja, on je svakoj od njih dao po jednu kuvertu. To je bilo pretužno i preemotivno, ali on je tako htio i tako je želio i tako je i bilo - kaže Bubalo.

Nakon obiteljske tragedije Mišo se povukao u sebe. Dnevno je pio ne jednu, ne dvije, nego šaku tableta za smirenje. Dugo vremena nije mogao doći sebi. U to vrijeme Anita se družila s Biserkom Petrović, majkom tragično preminulog košarkaša Dražena, i utjehu pronalazila u vjeri, a Mišo se povlačio u sebe. Pomoć mu je ponudila astrologinja Silvija Conte Carli Marković. Mišo ju je prozvao svojom spasiteljicom, a Anita nije mogla prijeći preko toga.

- Anitu i Mišu udaljila je tuga. Mišo je tugovao na svoj, a Anita na svoj način. U to vrijeme Miši si mogao reći da je zemlja ravna i da je more slatko, on je bio ravan - govori Bubalo.

Kralj estrade teško je prebrodio taj period. Ali uspio je. I Ivana je bila sretna kad je kao prodavačica u butiku počela zarađivati svoj novac. Onda je, uz Mišinu punu podršku i propjevala. Kad je prvi put ušla u studio, Mišo joj je, a tako ga i Ivana oslovljava, rekao: "Pjevaj kako se osjećaš i pjevaj sebi. Budi ti." Kći slavnoga oca ubrzo je izgradila vlastitu glazbenu karijeru i danas živi obiteljskim životom.

