Ivana Mišerić nakon ispadanja o 'Singeru': 'Kostim je težak, a moju tajnu je znala kujica Frida'

Nives je moja dugogodišnja prijateljica, ali nije znala da sam u showu. Stvarno smo ispoštovale ugovor. Nisam joj ništa rekla. Pitala me, ali nisam joj htjela otkriti. Bilo je izazovno jer stvarno smo si jako dobre i čujemo se. Htjele smo se vidjeti u nekim trenucima. Pitala me gdje sam pa sam se morala izmotavati jer sam imala probe, rekla nam je radijska voditeljica Ivana Mišerić, koja je ispala u polufinalnoj emisiji 'Masked Singera'. Krila se ispod kostima Leptirice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako Vam je bilo u showu? Je li itko znao da ćete sudjelovati? Vaš dečko Dražen ili barem Nives Celzijus, koja Vam je dugogodišnja prijateljica? Je li bilo teško tajiti?

Vozim kući pjevajući. U showu mi je bilo prekrasno. Uživala sam, baš sam se zabavila. Totalno nešto drugačije. Drago mi je što sam prihvatila ovaj poziv i ovu avanturu. Samo je moja kujica Frida znala da sudjelujem u showu. Nakon druge i četvrte epizode ljudi su me već lagano počeli ispitivati jesam li ja to ispod maske. Pravila sam se malo blesava i rekla neka gledaju pa će vidjeti.

Nives je moja dugogodišnja prijateljica, ali nije znala da sam u showu. Stvarno smo ispoštovale ugovor. Nisam joj ništa rekla. Pitala me, ali nisam joj htjela otkriti. Bilo je izazovno jer stvarno smo si jako dobre i čujemo se. Htjele smo se vidjeti u nekim trenucima. Pitala me gdje sam pa sam se morala izmotavati jer sam imala probe. Na kraju sam uspješno to ispetljala jer ne volim lagati. Jako loše lažem. Mislim da mi se to vidi na licu, a čuje mi se i po glasu.

Foto: RTL

Čak niti moj dečko Dražen nije znao da sam u 'Masked Singeru'. Možda nas je spasilo to što smo još uvijek na dvije adrese Zagreb - Istra. Uspjela sam se nekako izvući i smuljati mu priču.

Foto: Instagram/Ivana Mišerić

Kako to da ste se odlučili baš za kostim Leptirice? Je li bilo teško nositi taj kostim?

Čovjek se može povezati uz svaki kostim. Ja se tako mogu s leptirom. Prolazila sam kao i leptir kroz te neke faze. Generalno volim biti začahurena. Ekstrovertirani introvert sam. Radim javni posao i nisam toliko u spotlightu. Ne volim biti. Više volim tu neku svoju intimu i privatnost. Volim biti u uskom krugu svojih ljudi. Tako da je i taj moment zgodan za poveznicu s leptirom.

Leptirica me dobro pogodila. Imala je prekrasne boje. Kostim koliko je lijep, toliko je i težak za nositi. Sviđalo mi se to. Prvi mah mi je bio možda malo teži, no kako su emisije prolazile, toliko sam se sljubila s tom leptiricom, da će mi biti jako teško odvojiti se od te maske.

Foto: Instagram/Ivana Mišerić

Jeste li i Vi naslućivali da se ispod kraljice krije Jadranka Kosor?

Mislila sam da je to ona od samog početka. Čula sam tragove, bili smo na probama, naravno, imali smo svi vizire, ali nekako naslutiš. Možda mi je bilo i lakše skužiti jer sam u svijetu medija. Pratim sve od showbiza, politike, sporta i moram sve znati.

Foto: RTL

Imate li nekog svog favorita?

Medo mi je super, ali Čudnovište mi je nekako posebno. Njega sam prvog skužila i to ne prema tragovima i pjevanju. Skužila sam ga po hodu, nogama na generalnoj probi. Bili smo svi u crnim trenirkama i s vizirom, ali skužiš to. Bio mi je u gostima jedno jutro na radiju i povezala sam dva i dva. To mi je bilo jako simpa.

Foto: RTL

Najčitaniji članci