VIDEO Dragana Mirković pustila nas je u sobu prije koncerta u Areni: 'Obitelj mi znači sve...'

Život nekad donosi teške trenutke, ali lakše ih prebrodim kad su uz mene ljude koji me vole. Sad sam sretna žena, govori nam Dragana Mirković (56) sjedeći u bijelom ogrtaču dok joj make up artistica Ivana kistićem dovršava šminku na očima. Regionalna zvijezda pustila je 24sata u svoju hotelsku sobu prije drugog koncerta u Areni Zagreb. Do nastupa ima još sat i pol, ali šminka i frizura se lagano privode kraju te zbog toga Dragana ne skida osmijeh s lica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:01 Dragana Mirković | Video: 24sata Video

- Ispod sat i pol je nemoguće srediti se. Prije bi trajalo sve dva i pol sata, ali oni se maksimalno nastoje požuriti, jer ja ne volim mirno sjediti. Ne volim sjediti. Cijela se ukočim - smije se.

Foto: 24sata

Sin Marko je zadužen za prijevoz pjevačice do Arene. On ju je dovezao iz dvorca Ebenfurth do Zagreba, a s njim se nakon koncerta vraća kući. Upravo je on došao po njezine kostime, poželio joj sreću i poručio joj da se požuri.

- Manuela (kći op.a.) je bila na prvom koncertu, ali zbog obaveza se vratila doma. Njihova podrška mi je sve na svijetu. Oni su moja obitelj. Ostalo mi ne treba. Ne želim provocirati, ali kod mene je tako. Baš su mi rekli: 'Mama, kako je bila dobra publika prve večeri' - govori Dragana te odlazi u drugu sobu da se presvuče u odjeću u kojoj putuje do Arene. Na njoj su sad crna majica i malo šire crne hlače.

- Glavno da je udobno, da ima samo jedan ciferšlus te da se lako skida. Kostim oblačim doslovno pet minuta prije nego što ću se popeti na pozornicu - priča nam tijekom vožnje. U garderobi Arene ju čekaju producenti. Došlo je do malih preinaka. Dragana je nakon prvog koncerta primijetila kako je publika reagirala na određene pjesme koje je otpjevala u medleyju te ih je odlučila otpjevati cijele, a ne samo refren.

Foto: 24sata

Mladi konobar je pita treba li joj nešto određeno. Ona se zahvaljuje i sipa si vodu u čašu.

- Ne pijem inače, a ne da pijem prije koncerta. Nije to dobro za glasnice - objašnjava. Njezin prvi kostim je u potpunosti bijeli. Dragana je spremna. Čeka producenta da dođe po nju. Producent se vraća u sobu i poručuje joj da je nastala velika gužva na ulazu te da neće krenuti kad je planirala.

Foto: 24sata



- Uff. Moram se presvući jer ako sjednem u ovome - gotovo je - rekla je pa se nastavila zezati sa svojim timom. Nakon 15 minuta krenula je prema pozornici.



- Shvatila sam da su tu ljudi koji me vole i moja jedina trema dolazi od odgovornosti i poštovanja prema publici, ali tu je i ljubav. Samo želim njima pružiti maksimum - rekla je dok je hodala prema bini.

Foto: Mario Poje



Dragana je pjevala prema popisu koji je ranije dogovorila s producentom, ali nije mogla odoljeti željama publike koja je držala natpise pjesama koje žele čuti. Nakon 63 pjesme sjela je na pozornicu i otpjevala sve što su od nje tražili.

Foto: Mario Poje



- Kad publika traži, ja ne mogu reći ne - priznaje pjevačica. Možda baš zbog toga obožavatelji kažu da je ona ''zvijezda koja ostavlja srce na sceni''.