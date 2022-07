Ivana Paradžiković uskočila u bikini pa pokazala zavidnu liniju: 'Pa ti si pravi raj za oči!'

Voditeljica i novinarka Ivana Paradžiković (41) posljednjih nekoliko tjedana uživala je sa sinom Hugom na Jordanu, a sada je pratitelje obavijestila da se vratila u Hrvatsku.

- Svugdje pođi, kući dođi! - napisala je Ivana u opisu fotografije.

Paradžiković je ležeći na klupi u crnom bikiniju pokazala zavidnu liniju, ali i sjajan ten. Pozirala je bez trunke šminke i kako je sama naznačila, bez filtera. Komplimenti su se samo nizali, mnogi su joj poručili da izgleda sjajno te da je 'pravi raj za oči'.

'Nimalo degutantna ili vulgarna. Melem za oči i pravo osvježenje od neukusa na društvenim mrežama', 'Predivna', 'Zgodna ženo', pisali su joj.

Inače, Ivana je tijekom boravka na Jordanu objavila različite fotografije kojima je pokušala prenijeti svoje dojmove. Tako je podijelila i jednu iz beduinske pećine u kojoj je imala priliku i spavati.

- Zaspali smo pod zvijezdama kod jedne takve beduinske obitelji. Negdje daleko zavijao je gladan pas. U jednom me trenutku probudio dodir. Nečija ruka na nozi. Sedmogodišnji Ajmen se išuljao dok su svi spavali. Cijeli dan smo se igrali, bacali kocke, trčali za psima, ja sam mu pokazivala svoje pse, on meni kako ga slušaju deve i mazge. Na kraju dana imao je potrebu pokazati mi da sam mu draga...ali kako ovdje nema mjesta za nježnost učinio je to nakon što su svi zaspali. Pomazio me po nozi, nasmijao se pa šmugnuo nazad u pećinu. Pogledi su nam se sreli. Mislim da su mi oči zasuzile od ganuća - napisala je između ostalog.

