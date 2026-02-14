Ivana Radovniković sinovima otkrila da je i ona pjevala na Dori: 'Dobro je, bar nisam falš'

Poznata hrvatska pjevačica i PR stručnjakinja Ivana Radovniković podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu nostalgičnu objavu kojom se prisjetila svojih dana na Dori. Gledajući ovogodišnje izdanje popularnog natjecanja sa svojim sinovima, Filipom i Franom, otkrila im je detalj iz svoje karijere koji ih je potpuno iznenadio, a njihova iskrena reakcija nasmijala je mnoge.

Ivana je u svojoj objavi podijelila isječak nastupa s Dore 2008. godine, kada je izvela pjesmu "Kakav tužan kraj". Kako je napisala, večer provedena uz Doru potaknula ju je da svojim sinovima pokaže kako je i njihova majka nekada stajala na toj pozornici, i to čak tri puta.

"Dečki su zaključili da je to čak dobro i da 'bar nisam falš'", podijelila je Ivana uz smijeh. Dodala je i zanimljiv obiteljski detalj koji objašnjava zašto je vokalna izvedba bila besprijekorna: "Kako bi i bila kad su mi backovi iza bili njihov tata, teta Tajana i teta Antonia". Naime, jedan od pratećih vokala bio je njezin suprug, glazbenik Stjepan Marković, kojeg je upoznala još tijekom sudjelovanja u showu 'Story Supernova Music Talents'.

ARHIVA - Dora 2007., pobjeda rockera Dade Topića i grupe Dragonfly | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Osim što je nasmijala pratitelje anegdotom, Ivana je otkrila i kako se njezin pogled na Doru s godinama potpuno promijenio. U vrijeme nastupa, natjecanje je doživljavala kao profesionalnu obvezu i izvor stresa.

"Nekad sam na Doru gledala kao na neku traumu gdje sam trebala biti jer sam eto pjevala, taman je trebao treći album izaći, pa promoviraj, pa kao idu svi idem i ja", priznala je. Njezin nastup 2008. godine poklopio se s izlaskom albuma 'Café', pa je Dora bila važna platforma za promociju. Danas, gotovo dva desetljeća kasnije, te iste snimke postale su izvor smijeha i obiteljske zabave. "Sada gledamo ta videa kao obiteljsku zabavu 'i što su starci radili kad su bili klinci'", zaključila je.