'To je neprimjereno': Svi pričaju o ovom komentaru kojeg je u studiju dobila Valentina Miletić

Hrvatska je u Philadelphiji u noći sa subote na nedjelju po lokalnom vremenu pobijedila Ganu 2-1, izborila drugo mjesto u skupini i plasman među 32 najbolje reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon utakmice se slavlje preselilo i u studio HTV-ove Americane, koju su vodili Marko Šapit i Valentina Miletić.

Osim komentiranja utakmice 'vatrenih', gost u studiju Tomislav Ivković je u jednom trenutku iskomentirao i plavu haljinu voditeljice i novinarke Miletić.

- Najbolja utakmica, najpametnija igra, u pravo vrijeme su pokazali da je karakter došao na naplatu, iznad svega. Da je Goethe bio u pravu kad je rekao da se talent razvija u miru, a karakter u oluji. Danas je bila oluja, ali smo je priveli kraju, pobijedili smo i oluju. I došli smo čak na nivo haljine Valentine, koja je bez konkurencije najljepša 17. dan tek! Ne znam što je čekala - rekao je.

Foto: HRT

Miletić se na to nasmijala i zahvalila na komplimentu te dodala kako ovo 'nije očekivala'.

- Prebacit ću se natrag na ovo o čemu smo pričali - rekla je zatim te pokušala promijeniti temu te je riječ dala Robertu Matteoniju (64). No on nije odmah promijenio temu, već je na početku svog komentara rekao: 'Haljina prekrasna'. Zatim se osvrnuo na samu utakmicu kratko, nakon čega je voditelj Marko Šapit upitao trećeg gosta hoće li reći nešto o samoj haljini.

- Ne znam smijem li pričati ili ne - odgovorio mu je Vedran Ješe. Naime, Miletić je nosila haljinu brenda Cataleya, iza kojeg stoji supruga ovog bivšeg nogometaša, Martina Ješe.

Foto: HTV/screenshot

Ubrzo su se na društvenim mrežama povele rasprave o komentarima koji su bili upućeni voditeljici, a mnogi korisnici smatraju da je to bilo neprimjereno. Navodili su kako se Miletić svelo 'na razinu haljine' i da takvim komentarima nema mjesta u javnom prostoru.

'Probudio bi se dodatni inat'

Miletić je ranije ispričala za 24sata kako joj je ovo Svjetsko prvenstvo bilo 'zasad najveća neostvarena želja', a komentirala je i predrasude.

- Naravno da žene mogu dospjeti na te pozicije, ali uvijek je stvar toga koliko ćeš raditi na sebi, koliko ćeš se stvarno dati u to. Drago mi je ako netko u meni vidi uzor, ako mu je to otvorilo neka vrata, super, presretna sam zbog toga. Kad sam ulazila u ovaj svijet nije bilo toliko žena - ispričala nam je te dodala: 'Sva sreća, kao dijete sam već bila jaka u glavi i karakterno malo tvrdoglava. Nije me to ubijalo ni smetalo, nego mi je bila dodatna motivacija, probudio bi se dodatni inat u meni'.

I za Večernji list je ranije ispričala kako joj predrasude ne smetaju te da se na njih ni ne obazire. 'Radim svoj posao i s guštom ih rušim', rekla je.