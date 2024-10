Ivana spasila Tina, a Moris pod pritiskom dokazao vještine

Ivana je, vođena osobnom naklonošću prema Tinu, odlučila iskoristiti svoj imunitet kako bi ga spasila od eliminacije, smatrajući ga "malim genijalcem". S druge strane, njezin dečko Moris morao je dokazati svoje vještine pod pritiskom kako bi izborio mjesto u nastavku natjecanja. No prije nego su kandidati prionuli na zadatak, chef Mario im je demonstrirao tehniku obrade patke s povezom na očima.

U ovom napetom stres testu natjecatelji MasterChefa s najlošijim tanjurima iz prethodnog izazova – Anamaria, Ljiljana, Moris, Tin, Irina i Josip – daju sve od sebe kako bi dokazali tko je od njih zaslužio ostati u MasterChefu. Dok neki s nestrpljenjem čekaju dokazati svoje kulinarske sposobnosti, Anamaria je iz prijašnjih iskustava naučila cijeniti smirenost: „Iz prošlih stres testova sam naučila da se ne trebam toliko stresirati i bojati, već biti opuštena i dati sve od sebe.“

Foto: NOVA TV

Ivana, koja posjeduje imunitet, dobila je priliku spasiti jednog natjecatelja iz stres testa, a njezin izbor pao je na Tina.

- Drago mi je da imam tu priliku i htjela bih nekoga spasiti. To će biti osoba koju volim, a to je Tin - otkrila je Ivana, opisujući Tina kao „malog genijalca“ kojeg ne bi htjela izgubiti u ovoj fazi natjecanja. Međutim, davanjem imuniteta Tinu, Ivana je i sama postala izložena eliminaciji do kraja ciklusa.

Foto: NOVA TV

Prva faza izazova zahtijevala je od kandidata bravurozne rezove na patki. Da bi im pokazao kako pristupiti zadatku, chef Mario demonstrirao je obradu patke s povezom na očima, objašnjavajući kandidatima: „Koncentrirajte se, idite na opip. Tko napravi najbolje i najpreciznije u zadanom vremenu, bit će spašen stres testa.“

Preciznost se isplatila Morisu, koji je pokazao najviše vještine i zaslužio mjesto na galeriji što znači da je spašen iz stres testa, dok Anamaria, Ljiljana, Irina i Josip nastavljaju borbu.

U posljednjoj fazi izazova, preostali kandidati moraju replicirati jelo od patke. Pred njima je zadatak interpretacije tradicionalnog jela, transformiranog kroz osobnu viziju chefa Marija. Jedina je pomoć s galerije odbila Ljiljana, što je Mario komentirao riječima: „Malo me iznenadila Ljiljana što ne želi pomoćnika.“

Foto: NOVA TV

„Idem u ovaj okršaj sama. Sama pala, sama se ubila. Ako nekim čudom preživim, bit će da sam pala i preživjela“, objašnjava Ljiljana svoju odluku.