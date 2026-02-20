Obavijesti

SLAVILA BI 77. ROĐENDAN

Ivana Trump uživala je u eliti New Yorka, a u Dubrovniku je htjela kupiti restoran i casino

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Ivana Trump uživala je u eliti New Yorka, a u Dubrovniku je htjela kupiti restoran i casino
Foto: MPNC

Bivša manekenka i bivša supruga američkog predsjednika, Ivana Trump, po mnogima je bila osebujna ličnost koja je jako dobro upravljala vlastitim ugledom. Danas bi slavila 77. rođendan.

Ivana Trump rođena je kao Ivana Marie Zelnícková u bivšoj Čehoslovačkoj, a od rane dobi je pokazivala izniman talent za sport. Bila je natjecateljskoga duha te se od 12. godine profesionalno bavila skijanjem. Kao tinejdžerica se natjecala diljem Europe, a sportom se bavila i na fakultetu. U to se vrijeme udala za prvoga supruga Alfreda Winklmayra, no brak im je bio kratkoga vijeka. Iz Čehoslovačke je otišla u Kanadu, gdje je jedno vrijeme radila kao trenerica, a 70-ih godina je započela karijeru kao manekenka.

Posao ju je 1976. godine doveo u New York, gdje je upoznala poduzetnika Donalda Trumpa. Vjenčali su se godinu kasnije te su zajedno dobili troje djece: Donalda Jr.-a, Ivanu i Erica. Sa suprugom je bila dio njujorškog elitnog društva te su zajedno bili česti gosti tuluma na Manhattanu. Radila je u suprugovoj tvrtki kao konzultantica za dizajn interijera na njegovim velikim projektima, a godinama je bila i na izvršnim pozicijama Plaza Hotela u New Yorku.

Exclusif - Prix Spécial - No Web - Soirée Blanche aux Moulins de Ramatuelle en hommage au photographe réalisateur David Hamilton
Foto: Philippe Doignon/LMS/Bestimage

Ivana i Donald imali su buran odnos, a detalji njihova braka nerijetko su bili tema medija. Razišli su se 1990. nakon vijesti o njegovoj aferi s Marlom Maples. Dugo su bili na sudu, a na kraju je dobila 20 milijuna dolara u brakorazvodnoj parnici.

Poslije rastave napisala je dva romana, objavila je i self help knjigu, a postala je savjetnica na brojnim sajmovima te je ponovno izgradila karijeru. Ženama je savjetovala da si u razvodima "osiguraju sjajnu nagodbu" te je poticala mnoge da grade drugačiji odnos sa svojim muževima. 

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Ivanin idući brak bio je onaj s talijanskim poduzetnikom Riccardom Mazzucchellijem, no zajedno su bili samo dvije godine. Pokrenula je vlastitu modnu kuću u sklopu koje je proizvodila odjeću, parfeme i nakit, a pokrenula je i medijsku tvrtku. Imala je vlastite emisije te se profilirala kao važna medijska ličnost. Godine 2008. udala se za Rossana Rubiconija, no i njezin četvrti brak bio je kratak. 

Ivana Trump preminula je 14. srpnja 2022. godine od posljedica srčanog udara. Ivana je većinu svoje imovine u vrijednosti od 34 milijuna dolara ostavila svojoj djeci, a bivšem suprugu Donaldu Trumpu nije ostavila ništa. Posebno mjesto u njenoj oporuci imala je bivša dadilja Dorothy Curry, koja joj je bila prijateljica te joj je čuvala djecu, a ostavila joj je luksuzni stan u Miami Beachu.

Dubrovački vjesnik je nakon njezine smrti pisao kako je Ivana Dubrovnik posjetila 1997. i 1998. godine te da je razmišljala o kupnji kasina i restorana u tom gradu. 

