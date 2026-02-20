Ivana Trump uživala je u eliti New Yorka, a u Dubrovniku je htjela kupiti restoran i casino

Ivana Trump rođena je kao Ivana Marie Zelnícková u bivšoj Čehoslovačkoj, a od rane dobi je pokazivala izniman talent za sport. Bila je natjecateljskoga duha te se od 12. godine profesionalno bavila skijanjem. Kao tinejdžerica se natjecala diljem Europe, a sportom se bavila i na fakultetu. U to se vrijeme udala za prvoga supruga Alfreda Winklmayra, no brak im je bio kratkoga vijeka. Iz Čehoslovačke je otišla u Kanadu, gdje je jedno vrijeme radila kao trenerica, a 70-ih godina je započela karijeru kao manekenka.

Posao ju je 1976. godine doveo u New York, gdje je upoznala poduzetnika Donalda Trumpa. Vjenčali su se godinu kasnije te su zajedno dobili troje djece: Donalda Jr.-a, Ivanu i Erica. Sa suprugom je bila dio njujorškog elitnog društva te su zajedno bili česti gosti tuluma na Manhattanu. Radila je u suprugovoj tvrtki kao konzultantica za dizajn interijera na njegovim velikim projektima, a godinama je bila i na izvršnim pozicijama Plaza Hotela u New Yorku.

Foto: Philippe Doignon/LMS/Bestimage

Ivana i Donald imali su buran odnos, a detalji njihova braka nerijetko su bili tema medija. Razišli su se 1990. nakon vijesti o njegovoj aferi s Marlom Maples. Dugo su bili na sudu, a na kraju je dobila 20 milijuna dolara u brakorazvodnoj parnici.

Poslije rastave napisala je dva romana, objavila je i self help knjigu, a postala je savjetnica na brojnim sajmovima te je ponovno izgradila karijeru. Ženama je savjetovala da si u razvodima "osiguraju sjajnu nagodbu" te je poticala mnoge da grade drugačiji odnos sa svojim muževima.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Ivanin idući brak bio je onaj s talijanskim poduzetnikom Riccardom Mazzucchellijem, no zajedno su bili samo dvije godine. Pokrenula je vlastitu modnu kuću u sklopu koje je proizvodila odjeću, parfeme i nakit, a pokrenula je i medijsku tvrtku. Imala je vlastite emisije te se profilirala kao važna medijska ličnost. Godine 2008. udala se za Rossana Rubiconija, no i njezin četvrti brak bio je kratak.

Ivana Trump preminula je 14. srpnja 2022. godine od posljedica srčanog udara. Ivana je većinu svoje imovine u vrijednosti od 34 milijuna dolara ostavila svojoj djeci, a bivšem suprugu Donaldu Trumpu nije ostavila ništa. Posebno mjesto u njenoj oporuci imala je bivša dadilja Dorothy Curry, koja joj je bila prijateljica te joj je čuvala djecu, a ostavila joj je luksuzni stan u Miami Beachu.

Dubrovački vjesnik je nakon njezine smrti pisao kako je Ivana Dubrovnik posjetila 1997. i 1998. godine te da je razmišljala o kupnji kasina i restorana u tom gradu.