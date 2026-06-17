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Nakon teške borbe s rakom

Naša bivša misica poslala je snažnu poruku 'vatrenima'

Piše 24sata,
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Naša bivša misica poslala je snažnu poruku 'vatrenima'
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Foto: Instagram

Ivančica Pahor uoči utakmice Hrvatske i Engleske zahvalila je reprezentativcima na godinama ponosa, borbenosti i emocija koje dijele s navijačima

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Uoči prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. protiv Engleske, mnogi poznati šalju poruke podrške Vatrenima. Među njima je i poduzetnica te bivša Miss turizma Hrvatske Ivančica Pahor (44).

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- Dragi Vatreni, bez obzira na rezultat, hvala vam što nas godinama činite ponosnima. Hvala na borbenosti, srcu koje ostavljate na terenu i emocijama koje dijelimo uz svaku utakmicu - poručila je Pahor u dresu s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima.

- Vi niste samo reprezentacija, vi ste simbol zajedništva, ponosa i vjere da se velikim srcem mogu ostvariti najveći snovi - dodala je.

Poruku podrške Vatrenima poslala je nakon što je posljednjih mjeseci vodila veliku životnu bitku. Krajem prošle godine dijagnosticiran joj je rak limfnih čvorova, a tijekom liječenja otvoreno je govorila o svemu kroz što prolazi. 

- Godinama sam osjećala da nešto nije u redu, zdravstveni problemi koji su se postupno pogoršali: oticanje i zadržavanje vode po cijelom tijelu, kroničan umor, učestalo crvenilo i osip, te gotovo potpuna ukočenost lijevog dijela vratne kralježnice. Ne jednom sam završila na hitnoj službi; infuzija, kratko promatranje i povratak kući bez konkretnih odgovora. Liječnici su često bili brižni, ali nalazi nisu otkrivali uzrok mojih tegoba i iscrpljenosti. Sve dok se u rujnu nije pojavila velika kvrga na vratima. Niz pretragu završio je rečenicom koja mijenja sve: 'Imate rak' - ispričala nam je u prosincu prošle godine.

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U svibnju je simboličnim trganjem kartona od zračenja označila kraj liječenja i početak novog životnog poglavlja. Ivančica je 2000. godine osvojila titulu Miss turizma, a danas se više ne bavi manekenstvom. Sad dizajnira nakit, a okušala se i u politici. Na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima bila je druga na listi Domovinskog pokreta u trećoj izbornoj jedinici, ali nije dobila svoje mjesto u saboru.

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Zagreb: Ivančica Pahor pozirala na špici | Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

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