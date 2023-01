Ivani Vidi stigle ukradene torbe: S birkinice od 7000 eura i Louis Vuitton torbe joj brisali inicijale

Dobrodošla kući. 'Ko želi neka čestita, napisala je Ivana Vida (29) na fotografiji "birkinice" koju je objavila na svojoj društvenoj mreži. Na drugoj fotografiji koju je objavila, supruga nogometaša Domagoja Vide (33) "zoomirala" je ručku skupocjene torbe na koju je dala utisnuti svoje inicijale I. V. Kradljivac je pokušao skinuti inicijale, no ostao je njihov trag. "Dobar pokušaj momci", nasmijalo je to Ivanu. Inače, cijena "birkinice" je od oko 7000 eura pa nadalje. Samo ukrasni privjesak s konjićem stoji oko 1500 eura. Riječ je o statusnom simbolu, a za "birkinicom" su lude Victoria Beckham, koja navodno ima kolekciju vrijednu više od milijun eura, Kim Kardashian, Jennifer Lopez... Primjerice, "birkinica" od kože nilskog krokodila ukrašena dijamantima prije dvije godine prodana je na online aukciji londonske kuće Christie's za 250.000 eura kupcu koji je htio ostati anoniman. Osim toga, za "birkinicu" postoji i lista čekanja. Ivani je to, čini se, omiljena torbica jer ju je često nosila. Cijene torbi Louis Vuitton kreću se oko 1300 eura pa nadalje.