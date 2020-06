Ivanišević: 'Ja se iskreno nadam da sin Oliver neće igrati tenis...'

<p>Proslavljeni tenisač<strong> Goran Ivanišević </strong>(48) je u intervjuu za <a href="https://www.facebook.com/INmagazinNovaTV/videos/620190722185411/">IN magazin</a> ispričao kako je za vrijeme karantene uživao sa sinom<strong> Oliverom </strong>(1).</p><p>- Iskreno, nikad nisam bio toliko dugo kod kuće u komadu, ali baš sam uživao. Supruga je radila jer je ona u medijima, mora raditi, funkcionirati, a moj sin i ja smo se 'zbondali'. Tri mjeseca od jutra do mraka - rekao je Splićanin koji je sina dobio sa suprugom <strong>Nives Ivanišević</strong> (38).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kaže da je to vrijeme koje 'nitko ne može platiti'.</p><p>- Gledati njega kako raste i kako svaki dan nešto novo i napravi i mijenja se. Baš mi je drago, baš sam uživao i odmorio sam se. Iskreno se nadam da će ovo prestati i da ćemo moći normalno putovati - poručio je.</p><p>Iskreno priznaje da je mislio, kako je stariji, da će za sina 'imati manje živaca'.</p><p>- Ali za njega imam i više živaca i strpljenja. Ostalo dvoje djece su već veliki, Amber će uskoro na fakultet, Manči je isto već veliki. Uživam sad jer su sad najslađi, najiskreniji, onako kad ti se smije kad dođeš doma jer mu je zbilja drago što te vidi i ništa ne traži od tebe - objasnio je.</p><p>Govori da ne zna hoće li Oliver krenuti njegovim stopama.</p><p>- Ja se iskreno nadam da neće i on igrati tenis. Igra i Emanuel, pa sad još jedan u obitelji. Ne bih baš, ali, eto, da dobijemo iz Slavonije nekoga, tenis je uvijek kod nas imao dobru tradiciju i ja se nadam da će se tako i nastaviti - zaključio je Ivanišević.</p>