Ivanišević na posljednji počinak u suzama ispratio svoju sestru

Najbliži članovi obitelji i prijatelji okupili su se u poslijepodnevnim satima na splitskom gradskom groblju Lovrinac kako bi se posljednji put oprostili od sestre najboljeg Hrvatskog tenisača svih vremena Gorana Ivaniševića (48), Srđane Ivanišević.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Prije ispraćaja okupljeni su izražavali sućut, a podršku su im stigli pružiti obiteljski prijatelji iz doba dok su Ivaniševićevi živjeli u Kineskom zidu i dok je Goran tek započinjao karijeru. Zbog toga procesija do groblja nije počela ni u 17 sati.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Obred u kapelici započeo je stihovima pjesme Olivera Dragojevića 'Moj lipi anđele' koju su pjevali članovi klape Contra. Tenisača je u teškim trenutcima tješila supruga, voditeljica Nives (37) koju ju je cijelo vrijeme držao za ruku. Na pogreb je došla i Goranova bivša supruga, Tatjana Dragović (41).

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Plač, tuga i jecaji. Od Srđane su se s crvenim ružama oprostili članovi obitelji, prijatelji i poznanici. Pokopana je uz stihove pjesme 'Tiho noći, moje zlato spava'.

Foto: Privatni album

Među ožalošćenima bila je i glumica Ana Gruica Uglešić sa suprugom Boranom, otac tenisača Ivana Ljubičića, Marko Ljubičić, slikarica Suzana Žunić, predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić, predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Mladen Drnasin i tenisač Mate Delić.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Srđana Ivanišević preminula je prošlog četvrtka nakon borbe s teškom bolesti u 53. godini. Bila je prošlog tjedna na operaciji srčanih zalisaka u Zagrebu, no nije se probudila. Kao mlada imale je Hodgkinovu bolest, odnosno rak limfnih čvorova. Išla je na terapije, ali kako nam je prije nekoliko dana ispričao otac Srđan, tada se zračilo ''široko', odnosno sve. Hodgkin se nije vratio, ali liječenje je ostavilo traga.

Imala je oštećenja na svim mekim tkivima, posebno srcu i plućima. Prije godinu dana Srđana je dobila tešku virusnu upalu pluća, a virus je 'napao' i tri zaliska koja je trebalo promijeniti pa se odlučila na operaciju. Poslije se koje, nažalost, nije probudila.

Operacija je trajala deset, 11 sati. Nakon zahvata su liječnici čekali oko sat vremena kako bi se uvjerili da je sve u redu. Tek onda su ju prebacili na jedinicu intenzivnog liječenja i već su planirali kad će je polako buditi – otkrio je otac Srđan. Sat vremena nakon što je dovedena na JIL dogodila se snažna hipertenzija.

Foto: goranonline.com

- Pokušavali su je spasiti, ali nisu mogli pomoći. Zašto je tijelo tako reagiralo, nikad nećemo saznati. To se događa i to se moralo dogoditi - otkrio je prije nekoliko dana Srđan.

Za sestru je jako bio vezan naš najbolji tenisač Goran Ivanišević. Imao je 17 godina kada mu je otac rekao da mu je sestra teško bolesna. Spremao se za put u Australiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Tata mi je samo rekao: 'Vidi, sestra je bolesna, moramo se posvetiti njoj' - ispričao je prije nekoliko godina Goran. U kvalifikacijama za Adelaide je ispao, ali ušao je u izravan ždrijeb Australian Opena i stigao do četvrtfinala. Novac je skupio u gotovini i bio je za liječenje Srđane koje je bilo skupo.