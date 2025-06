Ivanišević od nje traži milijune, a evo koliko je Tatjana zaradila

Manekenka Tatjana Dragović i njen bivši suprug, tenisač Goran Ivanišević, u petak su se opet sreli na sudu. Već vode sporove zbog nekretnina, no ovog puta je bilo ročište vezano za Goranovu tužbu kojom potražuje gotovo dva i pol milijuna eura od bivše supruge.

Goran tvrdi da joj je godinama posuđivao novac navodno isplaćen sa zajedničkog računa u Monte Carlu te s njegovog osobnog računa u Zagrebu, koji mu je trebala vratiti još 2021. godine. Sad on traži novac natrag s kamatama. A Tatjana tvrdi kako nije riječ o zajmu nego o zajedničkom novcu. Optužuje bivšeg supruga da je pokušavao izbjeći poreze, a dostavila je i prepisku s WhatsAppa iz ožujka 2021.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

U sjeni pravnih bitaka, koje vodi s bivšim suprugom, radi sa svojim Vlahom Arbulićem, točnije njih dvoje su osnivači tvrtke COTU COGA još od 2018. godine. Prema najnovijim podacima Poslovne Hrvatske, tvrtka je lani ostvarila prihode od 240.800 eura, dobit 10.300 eura. Godinu prije prihodi su bili veći od 360.000 eura, a neto dobit bila je 4900 eura. Njih dvoje su osnivači tvrtke COTU COGA još od 2018. godine.

Vlaho je inače povezan s još dvije tvrtke. Jedna je Otom Potom j.d.o.o., koju ima od 2022., a koja je godinu dana nakon osnivanja imala prihode od 342.800 eura i neto dobit 22.000 eura. Ista tvrtka lani je ostvarila prihod 471.600 eura prihoda i dobit od 11.900 eura. Druga tvrtka, Navrat nanos j.d.o.o., uopće nije imala prihoda, a godinu je završila u gubitku od 32.000 eura.

Foto: Instagram/Vlaho Arbulić

Tatjana je na Općinski sud u petak stigla u haljini brenda Alessandra Rich čija se cijena kreće oko 1900 eura, a trenutačno je rasprodana u nekoliko internetskih trgovina. Sličnu je haljinu svojedobno nosila i britanska princeza Kate Middleton.

Iako su u petak oboje trebali svjedočiti, do toga nije došlo jer je Goran iznenada objavio da mora otići. Njegov odvjetnik, Mato Jelić, rekao je kako njegov klijent "u 10.30 sati mora napustiti sudnicu" (ročište je, inače, počelo u 9 ujutro), a razlog je bio operacija njegovog oca. Sutkinja ga je direktno pitala zašto sud nije ranije obaviješten o ovome, na što je odvjetnik Jelić rekao da su pokušali dogovoriti odgodu s Tatjaninom stranom, ali nisu uspjeli. No, odvjetnici Tatjane Dragović, Sanja Artuković i Ivo Farčić, to su odmah demantirali tvrdeći da takav dogovor nikad nije bio ni ponuđen.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U sudnici nije nedostajalo emocija. Dok je Tatjana stajala uzdignute glave i gledala bivšeg partnera ravno u oči, Goran je spuštao pogled, buljio u stol, mobitel, ruke… Tatjani su u jednom trenutku potekle i suze kada je shvatila da će njena pravna noćna mora i dalje trajati - kako zbog ovog spora, tako i zbog privremene mjere blokade imovine koja joj već godinama otežava život, prenosi Jutarnji.