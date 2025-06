Dok se sudi s Goranom, Tatjana se prisjetila fotki iz mladosti: 'Ona je bila moja sigurna luka'

Tatjana Dragović jutros se na sudu opet susrela s bivšim mužem Goranom Ivaniševićem koji od nje traži da mu vrati dva i pol milijuna eura za koje tvrdi da joj je posudio, dok ona tvrdi da se radi o zajedničkom novcu.

I dok se spori s Goranom, prisjetila se na Instagramu sretnijih dana pa je podijelila fotografije iz mladosti s prijateljicom s kojom je živjela dok je radila kao model u New Yorku.

Foto: Instagram

- Pronašla me dok sam još bila djevojka, tek sam stigla u New York, nesigurna i daleko od doma, a ona me obgrlila svojom toplinom kako je to samo ona znala. Lorein je bila moje sigurno mjesto, moja divlja radost, moja sestra u duši. Uvijek sam mogla u svemu računati na nju. Toliko smo se puno smijale i živjele. Nedostaje mi više nego što bih mogla iskazati riječima. Njena je ljubav zauvijek urezana u mene - napisala je Tatjana posvetu svojoj prijateljici.

Osim za milijune, Tatjana se s Goranom spori i oko nekretnina. Stan u Dalmatinskoj ulici, površine 210 kvadratnih metara, pripao je Tatjani nakon razvoda 2012. godine, temeljem bračnog ugovora kojim su podijelili zajedničku imovinu. Tatjana je kasnije darovala stan njihovoj kćeri Amber Mariji. U listopadu 2023., Ivanišević je pokrenuo niz tužbi protiv bivše supruge Tatjane i njihove kćeri Amber, tvrdeći da ima pravo na polovicu stana. Godinu dana nakon početka pravnog spora, Amber Marija odlučila je darovati stan svom ocu putem darovnog ugovora, a prema pisanju Nacionala kćeri je za to dao 300.000 eura. Ipak, Tatjana je zadržala pravo doživotnog korištenja stana.