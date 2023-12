Ivanka i Mrle o godini uspjeha i planovima: 'Let3 se nije opet javio na Doru. To je neka perad'

Nakon Krka i Rijeke na Staru godinu 'Kišni razdraganci 2' stižu i u Zagreb. Na Trgu kralja Tomislava u Ledenom parku s početkom u 11:30 sati Ivanka i Mrle pripremaju doček za najmlađe. Totalni su obožavatelji dnevnih provoda na Silvestrovo. I prošlih su godina znali s prijateljima 31. prosinca slaviti od podneva. Dječja Nova godina bit će spektakl kod Tomislava, i to baš na Ledenom parku. Svirat će i pjevati vrlo vesele pjesme s 'Kišnih razdraganaca'. Dakle, bit će ples, pjesma, Kišni razdraganci, odbrojavanje 10, 9, 8, 7... I to veseli jer uzbuđenje zadnjeg dana godine je poseban osjećaj.

Tko želi, može klizati dok oni sviraju. I to im je posebno jer Ivanka nije još bila ledena pjevačica niti Mrle ledeni basist. Navečer će Mrle produžiti do Trga bana Jelačića, gdje će svirati s letovcima i građane uvesti u 2024.

'Slavim rođendan', 'Šarena boja', 'Ljepljivi slječker', 'Ti si mi vau', 'Ispod bora', 'Ne laži' i 'Letim' sedam je novih pjesama odnedavno dostupnih na svim streaming servisima u digitalnom obliku. Kakve su povratne reakcije?

IVANKA: Dakle, nastalo je sve vrlo brzo, i to za i uz fenomenalnu ekipu Dječjega kazališta 'Branko Mihaljević' u Osijeku. Autorima i glumcima Areti Ćurković i Gordanu Marjanoviću pridružili smo se i mi, Mrle s novom slikovnicom, a ja s novim tekstovima i zajedničkom glazbom. Radi se o predstavi 'Mendolena i Matija'. Samo smo dodali pjesmu 'Letim', suradnju s Ivom Močibob i Vavom iz Turista, i eto... Album! Disco je, veseo i ljudima se sviđa. Uskoro ćemo i spot izbaciti s divnim ljudima, s Krešimirom Certićem Mischom u vizualu. Tu da spomenemo odmah odgovorne za 'Mrletove priče o niščemu' koje je ilustrirao gore spomenuti Misch, lektorirala i uredila Lidija Menges te dizajnirao Tomislav Vranić Vrana. A sve to možete naći u Rockmarku... Album i Mrletovu slikovnicu, puzzle, karte... ma svega ima.

Uskoro će se u prodaji naći i prigodni USB stick Ivanka & Mrle, u paketu s kartama Mrki Mrle u Rockmarku. Ima li još neko iznenađenje za klince?

IVANKA: Da, još i ta ideja, uz stick s glazbom u pozadini vi igrate Mrkog Mrleta, a onda idete spavati uz slikovnicu nakon što ste složili puzzle...

Kakve su to karte Mrki Mrle?

IVANKA: To je kao Crni Petar, no na Mrletov način. Sve veselo. Na kartama su likovi iz slikovnice.

Dani su vam, očito, prekratki, ispunjeni. Što to znači za blagdane kod vas doma? Idu li sve promocije, nastupi... nauštrb spremanja božićne trpeze, kićenja bora, stana, uživanja u blagdanima... ili tih dana sve poslove stavljate po strani?

IVANKA: Ovisno kako koje godine. Ova je bila uspješna, puna zanimljivih obrata, a finale s tri premijere i dvije promocije u zadnja tri mjeseca ne pamtim. U jednoj godini od ploče 'Magelli' i svega oko Eurosonga. A onda se sjetim dvije godine ničega u koroni i očito su neke stvari, ako je sreće i ljubavi, čekale koji trenutak. Nadam se i dalje inspirativnim tekstovima, zanimljivim ljudima... Idemo dalje.

Kako izgleda Božić kod vas doma? Puna kuća ljudi, smijeha ili samo obitelj i mir?

IVANKA: Uvijek pokušavamo sve spojiti, svu rodbinu, prijatelje na Badnjak kod nas. Jest neka vrsta gužve, ali i mira. Okitimo mali umjetni bor uglavnom samo da bi tisuće sitnih zamotuljaka nasmijalo i nas i naše najmilije. Tu su sitnice koje vesele. Mjesecima to kupujem, kako naiđem na nešto što mi se čini da bi nekom odgovaralo, pa skrivam po ormarima.

MRLE: Ja kuham sve vrste bakalara. Uživam kuhati za ljude.

Nakon dočeka za malene slijedi i onaj na Trgu bana Jelačića. Nešto za izdvojiti?

MRLE: Jako se pripremamo, Let 3 imat će puno gostiju. Zagrebačka filharmonija i puuuuno gostiju. Početak je DJ Demian sa svojim DJ setom oko 21:30 i onda Let 3! Imat ćemo i izložbu naših kostima tih dana u KIC-u. Točno 28. prosinca, vidimo se u KIC-u.

Namjeravate li spojiti ugodno s korisnim pa dovesti svoju riječku ekipu i nakon svirke dobro tulumariti?

IVANKA: Da, da. Doći će svi, žene, prijatelji ... Svi ćemo se skupiti u jedan ćošak i plesati. Nema boljeg načina ući u Novu godinu nego s pjesmom i plesom. Neka čašica, neka pusa...

Ako izostavimo koronu, kad ste zadnji put imali svoj doček? Samo vas dvoje?

IVANKA: Prošla Nova. Nismo mi od tih koji svaku Novu sviramo.

Kad ulovite trenutak slobodnog vremena, što radite?

MRLE: Ja obožavam putovanja, ležati na kauču, čitati knjige, gledati serije, plivati, gnjaviti kćerku... svašta.

IVANKA: Izlaziti s prijateljima, kod kuće raditi tulume, slušati ploče...

Za našu naslovnicu utjelovili ste scene iz vašega omiljenoga božićnog filma, klasika 'Divan život'. Što vam se toliko sviđa u filmu iz 1946., a što nema nijedan kasniji film?

IVANKA: Tema gdje jedna osoba smatra da je bolje da je 'nema' pa onda shvati koliko je 'važna' za svoj grad, obitelj..., ta predivna snaga ljudi oko nas koji ni ne znaju da su 'ljubavno ljepilo' obitelji. To mnoge obitelji imaju u nekom članu obitelji i vrlo se iznenade kad ta osoba premine, a uopće nisu bili svjesni da ih je baš ta tetka, taj rođak ili ujak držao na okupu. Nisam to ni u jednom filmu tako lijepo osjetila. Uz 'Love Actually' to mogu gledati svaki Božić. 'Ben Hur' mi je dosadio.

Nedavno je bila premijera predstave 'San Ivanjske noći' s Paolom Magellijem. Suradnja traje od predstava 'Mačka na vrućem limenom krovu' i 'LizistRATa' do ove najnovije. Što toliko volite kod Magellija, u toj mjeri da ste mu posvetili i ploču?

IVANKA: Meni traje od 2006., nekih 17 godina. Prva predstava 'Pir malograđana'. Kasnije sam ubacila Mrleta, 'Galeb' u SNG-u prije nekih osam godina, mislim, i bio je pun pogodak. Otad smo Magelli, Mrle, Željka Udovičić Pleština i ja prošli puno jakih ekipa, tekstova i avantura. S Magellijem sam imala puno posebnih predstava, ali način na koji me 'ugostio' u Italiji gdje sam godinama surađivala s Arturom Annecchinom i nastupala po Rimu, Pratu i Orvietu... Najveća sreća izvan ove domovinske kazališne avanture, koja se onda pretopila u Mr.Lee & IvaneSky, gdje smo svu tu glazbu uspjeli nekako dovesti i do ljudi koji neće moći vidjeti mnoge od tih predstava. Paolo radi nevjerojatnom energijom. Posljednjih godina napravio je po meni neka od najjačih ostvarenja. 'Ja sam ona koja nisam', 'LizistRATa', 'Subota, nedjelja, ponedjeljak', 'San Ivanjske noći'... Svake godine u ovih mojih 17 godina s Magellijem, svaki tekst sa Željkom Udovičić Pleštinom i uvijek odličnim izborom genijalnih suradnika..., to jednostavno nije posao, to je meni godišnji. Jako sam zahvalna Senki Bulić, s kojom sam isto imala sreću raditi neke genijalne stvari. Sad sam se sjetila da je i Stampedo radio na početku puno predstava, Stanko Kovačić i ja.

Nije uobičajeno da redatelj dobije ploču, mislim čak da je ovo prvi put, barem što se hrvatskih redatelja tiče.

MRLE: Posvetio sam mu ploču jer za svaku predstavu napravimo toliko materijala, po meni odlične glazbe, i jednostavno sam to morao uokviriti u ploču. Meni je rad s Paolom totalna inspiracija, vidljivo je to i iz 'Mame ŠČ', koja je nastala u radu na predstavi 'LizistRATa' pa Predrag Lučić, tekst inspiracija iz predstave 'LizistRATa', u predstavama je zastupljeno puno elektronike i orkestralizirane glazbe pa me to dalje inspiriralo da se nastavim dublje baviti elektronskom plesnom glazbom. Dovelo me i do techna, gdje se rodio DJ Demian, i naravno Mr.Lee & IvaneSky. Jednostavno se na Paolovu energiju, naprednu i suvremenu, dižem i inspirira me da idem dalje i dalje.

Kako je reagirao? Što vam je rekao?

MRLE: Bio je jako sretan. Imali smo, uz potporu ZKM-ove ekipe na čelu s intendanticom, fenomenalnu promociju gdje smo tempirali da Paolo bude u Zagrebu i to 'doživimo zajedno'. Postoje tako ti neki ljudi jakog zračenja i intelektualno i emocionalno. Toliko vas obuzmu da im sve želite stvoriti, izmisliti nemoguće, a ta inspiracija rada s njim i ljudima s kojima je okružen jednostavno je nama toliko ispunjujuća u svakom smislu da smo morali, uz potporu naravno našeg Dallasa, izdati ploču. A dizajn i spotove s te ploče radio je Saša Hess, slovenski umjetnik. Poseban cover. Sve je to, rekoh, kao neki naš diplomski rad. Ovo je glazbena diploma. Tu smo dali sve. Mislim da je i Mrle napravio čudo.

Mrle, je li još aktualna ideja o skladanju ratne opere? I to uz simfonijski orkestar, zbor, ali i dakako Let 3?

MRLE: Da, no nije u igri samo Let 3 nego to s Ivankom radim. Radi se na tome druge godine. I Paolo mi je tu važan. Dakle, sve ako nas ne prekine pravi rat.

Puno radite u kazalištu. Uz već gore navedene predstave tu su i 'Ivanov', 'Subota, nedjelja, ponedjeljak'. Što vas toliko vuče teatru? I jeste li ikad odbili neku ponudu?

IVANKA: Odbili smo, naravno, nemaš vremena. Neki su i mene odbili tako što me nisu zvali. To je sve normalno, okružiš se ljudima koji ti odgovaraju i oko njih se krugovi stvaraju koje onda širiš i pokušaš nekad i riskirati. Evo ovo s Aretom je bilo rizik jer se zapravo nismo poznavali, no ja sam se naslušala o njoj preko zajedničkih prijatelja tako da smo se 'bacili svi zajedno u bazen i uspjeli isplivati'.

Nedavno je objavljen popis pjesama za Doru iduće godine. I Letovci su opet na njemu, ovog puta s pjesmom 'Babaroga'.

MRLE: Let 3 se nije prijavio, ali jesu neke životinje, neka perad, koja se prijavila kao Let 3. Sad istražujemo radi li se o živoj peradi s nekoga seoskog imanja ili o umjetnoj inteligenciji. Ako se uspostavi da se radi o umjetnoj inteligenciji (AI), istražit ćemo je li je kreirala neka postojeća AI ili se radi o živoj peradi s farme ili, pak, HDZ-u Ličko-senjske županije. Neka organi rade svoj posao.

Slikovnica 'Mrletove priče o niŠČemu' nastala je u samo 15 dana. Uspjeli ste unatoč vrlo kratkom roku. Je li i to potvrda da je riječ ŠČ - čarobna, da se s ljubavi koju ŠČ odašilje sve stigne i može?

'Priče o niŠČemu' je nastala u jednom danu. Snimio sam priče u jednom danu, mada su one nastajale u dugim noćima izmišljanja priča svojim kćerima. Nakon te snimke uzeo ih je Rockmark i sve snimljeno prepisao i objavio. A da se djeci sviđa, potvrđuju mi fotografije i kratki filmovi koje nam šalju roditelji.

Čak dvije priče iz toga novoga razigranog naslova postale su dio kazališne predstave 'Mendolena i Matija', čija je praizvedba bila 1. prosinca u prepunom osječkom kazalištu 'Branko Mihaljević'. Uz vaš skladan privatni život i zaista impresivne karijere mislite li doista da je teško pronaći sreću?

IVANKA: Pa nije lako, a nije ni teško. Sve treba pustiti. Očekivanja od sebe, obitelji, nesretne okolnosti i duboko udahnuti, nadajmo se, čist zrak, okružiti se ljudima koji nas inspiriraju. Ako toga nema, onda je bolje biti sam. I to je sreća.

Što vas čini sretnima? Što je za vas istinska sreća?

MRLE: Ja volim ovo što radim i to me čini sretnim. Kao da sam stalno na godišnjem.

IVANKA: Floskule su tu točne. Zdravlje i sreća ljudi koje volim. To je vrlo teško kad imaju svi neka očekivanja, no to nekako stalno treba trikovima smanjiti ili prigušiti. Naravno, smeta u samostalnoj sreći i društvo oko nas. Moram ovdje primijetiti da mi se ovo na domaćoj pozornici s političarima koji nas vode u propast te gledajući svjetske, europske političke prilike još u dodatni užas i nevjericu te mi se tu čini da je sreća skoro pa kategorija za budale. Teško je biti sretan s ovakvim vijestima oko nas.

Riječ ŠČ definitivno ostaje prisutna. Zauvijek. Sjetimo se, cijela Europa ju je mantrala i više je nitko ne može zaboraviti.

MRLE: Neki dan sam bio dirnut i presretan da je jedan autističan dječak, spomenuto je u vašim novinama, progovorio uz pomoć riječce ŠČ. Očito je to riječ koja je katarzična i pročišćava.

Je li točno da želite da ŠČ uđe u hrvatsku abecedu?

MRLE: Ako ne uđe, ja ću napraviti svoju abecedu jer u sebi imam još puno riječi koje očito djeluju na sve.

S kakvim željama, planovima ulazite u 2024.? S kakvim snovima?

MRLE: Dvije predstave, Sarajevo, Ljubljana, Let 3 ima puno koncerata..., očito će biti slična kao prethodna.

IVANKA: Sanjam o nekom Gandhiju, o jakim karizmatičnim ljudima, pozitivnima za društvo, da ih društvo kao takve i prepozna te da nas oni odvedu u neko novo doba bez rata i bez zla.

Što nakon Nove godine? Napokon odmor ili i dalje ludim radnim tempom?

IVANKA: 'Malo sreća, malo tuga'. Tako jedna moja nova pjesma kaže. Nadamo se malom odmoru, a onda opet predstava 'Pir malograđana', ovaj put u Sarajevu te Ljubljana u proljeće. U međuvremenu svirke. Ubacit ću u Mrletov ugužvani raspored pokoji koncert Mr.Leeja i 'Kišnih razdraganaca. Stampedo isto postoji i čeka svoju priliku. Imam i berlinski "La Folie" pa ću sve to ubaciti u 2024. Da vidimo. I puno bih toga još htjela snimiti s mnogo super ljudi poput Lucije Šerbedžije.

MRLE: Odmor pa dalje slično kao ove godine.

