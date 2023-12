Putujući tulum ide dalje: Ivanka Mazurkijević i Mrle objavili su nastavak albuma za najmanje

‘Kišni razdraganci 2’ nastavak su uspješne slikovnice i CD izdanja s deset pjesama iz 2019. objavljeno u izdanju Dallas Recordsa. Glazba kreativnog autorskog dvojca Ivanke Mazurkijević i Damira Martinovića Mrleta praćena je slikovnicom nastalom iz pera Lane Letović Perčin, a vesela družina Kišnih razdraganca ubrzo je obišla i razveselila mališane diljem Hrvatske. Kišni party se nastavlja, a putujući tulum ide dalje jer od danas, 8.12. na svim streaming servisima dostupni su i 'Kišni razdraganci 2'.

'Slavim rođendan', 'Šarena boja', 'Ljepljivi slječker', 'Ti si mi vau', 'Ispod bora', 'Ne laži' i 'Letim' sedam je novih pjesama od danas dostupnih na svim streaming servisima u digitalnom obliku, a uskoro će se u prodaji naći na prigodnom Ivanka & Mrle USB sticku, u paketu s kartama ‘Mrki Mrle’ u Rockmarku. O novom izdanju Kišnih razdraganca i njihovom nastanku, ispričala nam je Ivanka.

Foto: PROMO

- Na poticaj djece, a i odraslih, pa malo slobodnog vremena nakon ŠČmanije te konačno i pozivom Arete Ćurković i Gordana Marjanovića za sudjelovanjem u autorskoj predstavi 'Mendolena i Matija' u Osječkom dječjem kazalištu, nastali su 'Kišni Razdraganci 2'. Ovog puta uz predstavu, potpomognuti su Mrletovom slikovnicom 'Priče o NiŠČemu' koja je objavljena u izdanju Rockmarka. Tamo ćete uskoro naći i stick s glazbom 'Kišni Razdraganci 2' te karte 'Mrki Mrle' i mnoga druga iznenađenja - izjavila je Ivanka te nam otkrila i kako je nastala pjesma ‘Ispod bora’.

- Ta pjesma o Božiću je bila narudžba, no glazba na narudžbu nikad nije izlazila lako iz mog autorskog načina. Ovdje sam u pet minuta napisala nešto što sam napisala i za 'Snijeg' u Stampedu, a to je da sve što se događa u našem svijetu oko Božića, ako nije u smislu ljubavi i pomoći svojim bližnjima onda to i za vjernike i za ateiste, agnostike i slično predstavlja samo nekakvo moranje. Sve što možemo i želimo je zdravlje, ljubav, pomoć dragim ljudima kojima pomoć treba. I sad ono ključno: 'Ne samo na taj dan' - rekla je.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL/Ilustracija

Glazbu potpisuju Ivanka & Mrle, tekstove Ivanka Mazurkijević, a izdanje je nastalo uz pomoć producenta Mateja Zeca koji je i svirački sudjelovao. U pjesmi ‘Letim’, inspiriranoj dječjom ukrajinskom pjesmom originalnog naziva ‘Kapitoška’, ugostili su riječke kolege glazbenike iz Turista - Ivu Močibob i Vladu Simcicha Vavu. Kao inspiracija su korišteni dijelovi teksta u prijevodu Ane Dugandžić i Dariye Pavlešen, autorice originalnog teksta Natalije Guzejeve.

Kišne razdragance i njihovu putujuću družinu uskoro uživo slušajte 15.12. u Rijeci te 16.12. na Krku, a na Staru godinu stižu i u Zagreb! Na Trgu kralja Tomislava u Ledenom parku s početkom u 11.30 Ivanka & Mrle pripremaju doček za najmlađe.