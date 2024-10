Ivica još nije odlučio koga će spasiti, Esmir i Antonio osvojili su dva kilograma prednosti

Počeo je novi veliki izazov u 'Životu na vagi' u kojem je jedan član tima držao bačvu, a drugi punio kante vodom koju je ulijevao u bačve drugih timova i na kraju je najbolji bio crveni tim. Svi su odmah počeli puniti Alininu bačvu, što je nju povrijedilo. „Čim sam vidjela da su svi krenuli na moju bačvu, a znaju da imam ozljedu lakta i sve ostalo, ali dobro… To je teško“, rekla je Alina, a Mateo dodao: „Ne znam zašto su zelene prve odabrali, bilo bi najpametnije Esmira i mene riješiti prvog.“

„Pokušavam se nasmijati i ne izgledati kao da sam pala, ali sve u meni unutra je poderano“, rekla je Alina i zaplakala dok ju je Mirna tješila. „Zelene sve cure otpočetka shvaćaju previše osobno. Svaki izazov je igra, to ništa nije opasno i to su neke zabavne stvari. Mi smo posljednji put pale prve pa, eto, nema suza“, komentirala je Nina..

Foto: RTL

Nakon što je ispao zeleni tim, Nina je počela dolijevati vodu Esmiru i Mateu, a Antonio se usredotočio na Nikolinu, koja je druga odustala. Ostali su Esmir i Mateo, kojem je Antonio samo punio i kad su ga prsti počeli boljeti, pustio je kantu. „Htio sam dokazati da imam snage i da iskoristim Antonija da gubi kalorije, da više hoda“, komentirao je. Esmir i Antonio osvojili su dva kilograma prednosti na vaganju.

Foto: RTL

„U glupoj sam situaciji - ja se tako dajem, ti se daješ, ali opet ćemo izgubiti, ne znam, jednu kilu i tri kile, a oni imaju dvije prednosti. Ja idem doma, a ne želim i tako sam htjela u finale“, očajna je bila Alina i rekla da je možda bolje da sama odustane nego da je oni izbace. Naposljetku su odlučile da se ne predaju i za njih nema odustajanja što god drugi pokušavali.

„Ova igra nije fer. Netko će ta dva kilograma teško izbacivati u treninzima, a netko će držati 10 litara i dobiti minus dva kilograma na vagi“, zaključila je dok su dečki objašnjavali kako je to igra i da su prvo punili zelenima jer su znali da moći najmanje držati. „Plač zelenih mi stvarno ne ulazi u glavu, vazda plaču… Ali nakon ispadanja Larise, nema više nesuglasica u kući, a ako su one zacrtale da smo protiv njih, neka im“, komentirao je Mateo koji smatra da su ovaj tjedan najviše ugroženi Davorka i on.

Foto: RTL

Mateo je mislio da ga Mirna vodi u ribarenje jer to obožava, ali bila je riječ o vinogradu i šetnji. „Sve mi se srušilo“, rekao je dok mu je trenerica objašnjavala kako još nije svjestan svoje snage. „Fali mu mentalne snage, a onda nije svjestan i koliko je fizički jak, a jedno bez drugoga ne može. Nije toliko lijen koliko mu fali unutarnje motivacije“, smatra Mirna.

Kad su se spustili u podnožje vinograda, otkrila je da ga na vrhu čeka poziv supruge te da ima pet minuta da stigne ondje. „Kako će to dalje utjecati na mene? Što će sad biti kad ih čujem nakon mjesec i pol dana?“ brinuo se Mateo jer suprugu i djecu, kako je rekao, drži u rupi iz koje ih ne želi često vaditi da mu ne bi bilo još teže. Nije bio siguran treba li se čuti ili sporije hodati da istekne pet minuta, ali ipak je odlučio razgovarati s njima i zaplakao. „Stvarno mi ovaj poziv znači mnogo. Griješim dušu što sam rekao da ga ne želim, a sada sam procvjetao“, rekao je.

Foto: RTL

Tonka i Ivica razgovarali su o svom imunitetu s Alinom i Mare, a cure iz zelenog tima su naglasile da Ivica ima sad dupli imunitet. „Pa ja sam dupla osoba“, u šali je rekao i otkrio da će ga dati onome s kim je dobar. „Razumijem i Alinu i Mariju što bi se ogreble za taj imunitet jer da sam na njihovu mjestu, i ja bih vjerojatno tako reagirala“, komentirala je Tonka. „Jako bi nam dobro došao imunitet ovaj ciklus, ali bit će kako bude. Sve ćemo prihvatiti i borit ćemo se“, rekla je Alina.

Bež i zeleni tim više nisu vježbale skupa jer su zaključile da im je tako bolje. „Iskreno, boli me briga što bež cure rade, najbitnije je da se mi dobro oznojimo“, rekla je Marija, a i Nina i Nikolina su bile zadovoljne svojim treningom. Tonku je malo mučio tlak pa mogla nije vježbati, a Nina i Nikolina su zadovoljne svojim treningom. Alina je osmislila opak trening za Mare i nju, a Davorki i dalje nije bilo lako vježbati, što ju je baš rastužilo. „Frustrira me ta bol, kad će to više prestati?!“ rekla je kroz suze.

Foto: RTL

Antonija se osjećala loše jer nije mogla vježbati, a Edo joj je objašnjavao da je riječ o njezinu zdravlju, a ne da je bez veze to odlučila. Naposljetku je odlučila lagano hodati. Nina i Nikolina smatraju da se Alina previše forsira i da vježba i za sebe i svoju partnericu. „Stvarno bih htjela da naš rezultat bude dobar. Ne želim kući, niti želim pustiti Mariju kući, mi ćemo dati baš sve moguće od sebe; borimo se i grizemo do zadnjeg zuba“, rekla je Alina. Edo je želio znati zašto je Ivica pojeo najviše kalorija za večeru i shvatio je njegove razloge, ali mu je i rekao da njegov obrazac ponašanja nije dobar.

Foto: RTL

Ivica je svjestan da je donio pogrešnu odluku, ali barem je zadovoljan što će pomoći osobi koja je pomogla njemu. „To je bilo samo jednu večer i nema više toga“, rekao je Ivica koji je stvarno odradio sjajan trening. Poslije ih je čekao još jedan obilan objed i morali su dobro odlučiti što će pojesti. „Bitna mi je svaka kalorija jer se borim za opstanak ovdje“, rekla je Alina i dodala kako se nisu svi pridržavali detoksikacije koja im je bila po planu danas, ali i da je to njihova odluka.

Ivica je odrađivao još jedan trening i Edo ga je razveselio crtežima njegove djece, a tema je bila - tata vježba. Ivicu je to ganulo, a nasmijao se kad je vidio da su ga nacrtali mršavog. „To je veliki ponos i motivacija. Ako moja djeca smatraju da ja to mogu, ja to moram. Dat ću sve od sebe da budem njihov pobjednik“, rekao je, a posebno ga je dirnulo što je njegov sin nacrtao da trči, a nije mogao hodati.

Foto: RTL