Ivo Amulić o kćeri koju je dobio u 58. godini: 'Svakom bih u mojim godinama to preporučio'

Grupa Rišpet u utorak navečer je okupila brojne obožavatelje na svom koncertu u Lisinskom. U ovoj su godini održali brojne nastupe, ali jedan iz Opatije će pamtiti zauvijek.

- Gdje smo se ja i dotični dogovorili da je njegova buduća, nada se, odabranica reći da. Tako da smo imali prosidbu na koncertu. I to je bilo jako lipo, emotivno, čak sam ja gutao knedle - rekao je Ivo Amulić za In magazin.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija

Anegdote s Kozomarom

Rišpet je osnovao Pero Kozomara, a Amulić i on prijatelji su dugih 30 godina. Tijekom godina suradnje i prijateljstva nastalo je mnoštvo uspomena i anegdota.

- Išli smo u Austriju, a u Sloveniji se desilo to da smo u jednom malom autiću putovali. Bila je noć i pukao nam je remen od vode, od ventilatora onih što hladi motor i zagrijao se motor i sad šta ćemo. Stojimo in the middle of the nowhere. I meni je palo na pamet skinuo sam se do gola, izvadio onaj laštik iz mojih donjih gaćica i stavio umjesto remena koji je pukao na tome. I možete misliti, na remenu mojih gaćica smo stigli do tamo - prisjetio se Amulić koji trenutno uživa posebnu sreću.

Dobio unuku pa kćer

Ivo i njegova supruga Sandra Kekez prije tri godine postali su roditelji malene Dine, a upravo ona je razlog zašto se pjevač danas odlično osjeća.

- Skinuo sam 7-8 kg, počeo sam upotrebljavati ruke i noge jer pužem dosta po kući, skupljam, skidam tako da.. Svakome tko može u mojim godinama preporučio bih da napravi dijete - poručio je.

Amulić je prije pet godina postao i djed, njegova kćer Hana iz prvog braka tada mu je rodila unučicu Elu koja ih danas, priča, vrti oko malog prsta. Iz prvog braka ima i sina Mihovila.