Ivo Amulić otkrio: 'Završio sam na Hitnoj tijekom turneje, dobio sam infuziju jutro prije nastupa'

Ivo Amulić (61) je ovog ljeta bio na turneji s klapom Rišpet, no tijekom nje je imao i zdravstvenih problema. Za IN Magazin je otkrio da je prije nastupa na Križankama završio na Hitnoj pomoći u Ljubljani.

- Imao sam nekih zdravstvenih problema, to je sada iza mene U svakom slučaju, to jutro, prije nastupa, završio sam na Hitnoj pomoći u Ljubljani, malo su me nafilovali s infuzijama. Međutim, koncert je na kraju ispao super, ništa se ne propušta kod nas - rekao je.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pero Kozomara, autor pjesama Klape Rišpet, poručio je da je "Amulić u top formi" te da mu energiju daju "momci iz Rišpeta koji su puno mlađi".

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Daju mu tu snagu da on krene dalje i on se s njima totalno pomladio i zapravo je dobio na tom jednom ludilu, kako bi mi rekli u Splitu - poručio je.

Amulić je rekao i da je ključan faktor za njegovo "pomlađivanje" i kći Dina koju je dobio 2020. godine.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Sve je okrenula naopako i mene koji se počeo služiti doma rukama i nogama, pošto sam morao i puzati i sve ostalo, tako da, unijela je puno sreće u moj život pa je i taj moć kućni život postao interesantniji - ispričao je Amulić.