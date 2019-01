Ivo je iza sebe ostavio i psa Sokola: 'Bili su nerazdvojni'

Do sad su Sokola znali pričuvati prijatelji i susjedi u Orašju, a to će činiti i sada kad ga više nema.

- Obožavali su jedan drugoga, svuda ga je vodio sa sobom. Toliko ga je slušao da mu nije trebao povodac. Imali su neku vezu - rekla je Marija. Glumac Ivo Gregurević preminuo je u 67. godini života.

Orašje i Donja Mahala su u tuzi. Veliki je šok zbog iznenadne smrti Ive Gregurevića, njihovog susjeda, koji je za sebe govorio da je u Zagrebu na privremenom radu. Pred ulazom u dvorište obiteljske kuće, u kojemu dominira veliki orah pod kojim se ljeti sa svojim prijateljima družio Gregurević, zapaljeni su brojni lampioni.



Teško je naći nekoga, a da ne pusti suzu za slavnim glumcem, koji je unatoč toj slavi bio jedan običan, dobrodušan i jednostavan čovjek.



- Nikada nije došao da se nije javio i pitao nas kako smo, što ima novoga. U svoju Donju Mahalu rado bi dolazio pa i na kratko. Jednostavno bez svoga obiteljskog doma nije mogao, kao ni bez Orašja, Save i Posavine. Kada bi došao, okupio bi svoje prijatelje da se zajedno proveselimo. Očekivali smo ga 20. siječnja, nakon što završi snimanje novog filma. Ne mogu vjerovati da ga više neću vidjeti – kroz suze je rekao Ivica Vuković, prvi susjed Ive Gregurevića.

Dvorište i kuća uređeni su po njegovoj želji, sve je lijepo, i jednostavno bez ikakve glamuroznosti.- Ivui prenoćiti će. Ispratit ćemo ga na vječni počinak na tradicionalni način kako se to čini u ovom kraju, jer je to njegova želja. Pokop je u utorak u 14 sati – rekao je, čovjek koji ne može vjerovati da njegovog Ive više nema., rođakinja, plačući je ušla u dvorište, obilazila je zatvorena vrata.- Očekujem da se pojavi na jednim od njih ili na prozoru sa svojim širokim osmjehom i da mi kaže, 'nisam ja umro, to je samo gluma'. Kako ću ja sada bez njega, jer on me je vodio svugdje, radovali smo se našim susretima. Prije mjesec i pol dana me nazvao na mobitel, rekla sam mu da ćemo se uskoro vidjeti, a on mi je rekao da nećemo, pitala sam ga zašto, rekao je zato što će biti. Tada sam to uzela da je to jedan od njegovih duhovitih odgovora, niti sanjati nisam mogla da je to ozbiljno mislio – rekla je rođakinja koju je volio kako sestru, čak je do njezine kuće kupio jedno zemljište uz glavnu cestu Šamac – Orašje kako bi joj bio bliže.

Brojni prijatelji Ive Gregurevića tuguju i žale. Pero Džoić je jedan od 'krivaca' zbog kojeg je Ivo Gregurević otišao u glumce.



- Bili smo ekipa koja je nakon svakog odgledanog filma u lokalnom kinu sutradan odglumila najbolje scene iz filma, ali na svoj način s puno improvizacije. Kako su kaubojci u to vrijeme bili najpopularniji filmovi, njih smo najčešće kopirali. Pištolji su nam bili od rašljastih grana, kako su se samo brzo potezali. Ne znam što bih u ovom trenutku rekao. Da je Ivo umro saznao sam preko interneta, kasnije sam to vidio u informativnim emisijama, nadao sam se da to nije istina i još uvijek mi je teško to prihvatiti. Najteže mi je što si nismo jedan drugome čestitali Božić mi Novu godinu, to je prvi puta. Zadnji put smo se vidjeli prije nepunih mjesec dana. Rekao mi je: 'Pera eto mene za Božić'. Ali nije došao – rekao je Džoić.



Jedan od najboljih prijatelja Ive Gregurevića je Ilija Benković Drca.

- Šokiran sam i tužan kako može biti čovjek kada izgubi svoga najboljeg prijatelja s kojim se druži više od četiri desetljaća. Ukratko ću ga opisati riječima da je bio, ali tako jednostavan, ponizan, srdačan, čovjek koji se po ničemu nije izdizao iznad drugih, osim svojom glumačkom genijalnošću. Bio je naš, ali veliki umjetnički genijalac. Simptomatično je to što je učinio zadnjeg dana prošle godine.na Silvesterovo me nazvao i čak mi je dva puta čestitao Novu godinu, što nikada do sada nije uradio, kao da je znao da to neće prvog dana Nove godine učiniti. Na kraju razgovora rekao je 'to je to' i prekinuo vezu. Ivo je umro na isti dan kao i njegov veliki uzor, glumac Fabijan Šovagović,Otišao je naš Đuka Begović – rekao je Iljo Benković Drca.Neslužbeno doznajemo da će u ponedjeljak nakon komemoracije na Mirogoju, tijelo velikana hrvatskog glumišta biti dovezeno u Donju Mahalu oko 18 sati, gdje će Ivo posljednji puta prenoćiti u svojoj kući. S prijateljima glumca i rodbinom dopratit će ga njegov sin Marko. Pokop glumca će biti u utorak u 14 sati na