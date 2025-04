Ivo Obreza iz 'Ljubav je na selu' otkrio da je imao srčani udar: 'Sva sreća pa nisam vozio tada'

Ivo Obreza, bivši kandidat popularnog showa 'Ljubav je na selu', pronašao je svoju srodnu dušu u Vesni, iako ona nije bila jedna od djevojaka koje su boravile na njegovoj farmi. Njihovo poznanstvo započelo je tijekom snimanja emisije, a prijateljstvo se s vremenom razvilo u pravu ljubavnu priču. Danas su zaručeni, javlja RTL.

Foto: Facebook

- Prvo je bila šala. Sad su se stvarno dogodile zaruke. Iznenađena sam, iako je Ivo najavio da će me zaprositi. Išli smo autom iz grada, bilo je malo ružno vrijeme i padala je kiša. Ivo je stao ispred crkvice i izašao iz auta i došao do moje suvozačke strane. Tražio me da izađem, a ja sam ga pitala čemu sad po kiši, a on je kleknuo ispred mene. Bila je i više nego dobra prosidba. Stvarno mi je to bilo iznenađenje - otkrila je Vesna.

No, njihovu sreću nakratko je zasjenila ozbiljna zdravstvena kriza. U veljači ove godine, Ivo je pretrpio srčani udar.

- To se dogodilo nakon posla. Nisam mogao vjerovati da će se meni to dogoditi. Nakon 'Ljubav je na selu' zaposlio sam se kao vozač autobusa. Srećom da nije bilo za volanom već kad sam došao kući. Dogodilo se tijekom noći, a nakon toga su mi ugradili stent - ispričao je Ivo. Nakon intervencije i ugradnje stenta, otišao je na bolovanje i prolazi kroz terapije.

Foto: Mirko Ferlin

Unatoč svemu, Ivo ističe da se osjeća sve bolje. Uveo je neke promjene u životni stil pa se više kreće, osobito otkako su on i Vesna nabavili psa. Ipak, priznaje da se s pušenjem još bori.

- To ću svakako pokušati - rekao je, dodajući kako se raduje povratku na posao, iako još osjeća umor prilikom većih fizičkih napora.

Par trenutno uređuje svoj novi stan, a kada sve bude gotovo, planiraju i vjenčanje.