'Brak na prvu' bliži se kraju, no neki parovi još nisu pronašli zajednički jezik. Ivona i Kristijan sinoć su se malo porječkali, no ujutro su lijepo razgovarali o svemu te se izgrlili i izmirili, da bi kasnije nastavili po starom.

Rano ujutro Ivona se nožnim prstom udarila u krevet, pa se Kiki odlučio za masažu.

- Ajde riješi ga više, izvuci ga, ostavi prst na miru, preznojila sam se - uzvikivala je Ivona te zaključila da Kristijanova isprika boli, dok Kiki vjeruje da se Ivona osjeća sigurno u njegovom zagrljaju.

U goste im je došao Kristijanov prijatelj Filip, kojeg poznaje samo osam sati!

„Osam sati s njim, vi tada ne poznajete vrijeme, to je nešto fantastično“, rekao je Kristijan, no Ivona nije bila sigurna jesu li ozbiljni ili je zafrkavaju.

- Ja znam dulje svoju ženu od tebe, a tebe bolje poznajem - komentirao je Kiki.

„Ne ispada normalan, koliko god to glupo zvuči, on je danas stvarno izgledao kao čovjek kojem treba psihološka pomoć“, rekla je Ivona dok su oni razgovarali o energijama, a Filip je komentirao da je njihova bolna točka to što nemaju zajednički hobi te da vidi kako ih je Ivona doživjela kao šarlatane.

Kristijan se požalio kako ne mogu uživati u tišini, a Ivoni je i dalje sve bilo smiješno. „Ne poznajem ga, ne znam je li ovo sad bila gluma ili stvarno ima neke moći“, rekla je.

- Energija pada. Mislim da nas Ivona doživljava kao šarlatane bez neke podloge, njoj ne imponira, ne ide joj na ruku - komentirao je prijatelj.

- Mislim da naš odnos nije toliko kaotičan. Ako taj lik ima neke moći, neka ide od mene i neka nam više ne dolazi u goste. Ne znam bi li plakala ili šamarala Kristijana, ne želim da se ovo više ponovi - rekla je Ivona, a Filip je rekao da je problem njezino negiranje problema.

Ekspertica Sanela posjetila je Marinka i Anu, koja joj je rekla da se dobro slažu i da mogu razgovarati o svemu, ali i dodala kako je Marinko primijetio kako kad se s nečim ne slaže - iz nje izađe kobra!

„Njezina kobra je opasna, ne mogu reći da se plašim, ali nije ugodno“, rekao je Marinko, a Sanela objasnila: „Kada se dogodi bilo kakav konflikt, to je dobro jer znači da imamo priliku za rast. Vaš odnos zapravo napreduje.'

- Dvaput sam ga poljubila da zaustavim konflikt - rekla je Ana.

Razgovarali su i o tome kako se osjećaju što se eksperiment bliži kraju, a Ana je iskreno priznala da ima noćne more te da bi joj bilo žao da izgubi Marinka. - On je nadomjestio sve u mom životu - rekla je Ana.

Na pitanje gdje bi mogli živjeti ako se njihov odnos nastavi, Marinko je rekao: „Zašto veza ne bi bila šest mjeseci tu, šest tamo? Sve su varijante otvorene.“

- Ja ne volim zvati muškarca prva - dodala je Ana. Na kraju je Marinko obećao Ani da će je sigurno zvati kad se rastanu, a kad je ekspertica otišla, pričali su o svojim prvim ljubavima.

Goga i Bernard također su provodili opušteno jutro - zbog burnog prošlog tjedna, ona je njemu poklonila teniske loptice, a on njoj malog kaktusa zato što ih Goga obožava. Dobro raspoloženi, danas su se okušali u golfu. „Trudimo se; sinoć mi je večeru skuhao i ručak napravio. Svaka mu čast!“ rekla je Goga

- Tražila sam ga krumpiriće i meso na naglo, a za večeru rižoto s kozicama - dodala je.

- Više sam kod kuće da ne ispadne da sam stalno vani. Malo burno, malo mira - komentirao je Bernie. Proveli su ugodne trenutke igrajući golf, Gordana je zafrkavala Bernarda kako flertuje s ostalim sudionicama showa da bi joj on rekao kako je primijetio da mu je malo oprostila.