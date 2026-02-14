IVXN otkrio: Ove godine nisam bio spreman za pritisak Dore

Ove godine se iskreno nisam osjećao spremnim za takvu vrstu pritiska. Dora je ekstremno intenzivno iskustvo i želim se vratiti tek kad osjetim da imam baš posebnu pjesmu i da sam u tom trenutku potpuno stabilan. Tri mjeseca traju pripreme za te tri minute. Privatno mi je ova godina bila jako emotivna, prolazio sam kroz neke teške situacije i nisam htio ući u natjecanje s tim teretom. Zato sam odlučio da 'Ritual' živi samostalno, bez tog konteksta bodova, plasmana i uspoređivanja, govori nam zagrebački glazbenik Ivan Milić, poznatiji kao IVXN.

Riječ je o novom singlu koji dolazi gotovo godinu dana nakon njegova nastupa na Dori, gdje se s pjesmom 'Monopol' borio za odlazak na Eurosong. Iako su ga mnogi nagovarali da upravo s 'Ritualom' ponovno pokuša na Dori, ovaj je put odlučio izbjeći natjecateljski okvir. 'Ritual' je nastao spontano, u noćnim satima, a konačni oblik dobio je u Švedskoj, gdje je IVXN radio s producentom Andreasom Björkmanom.

- Pjesmu sam sasvim slučajno krenuo pisati nekada u sred noći, oko tri ujutro, kad su emocije nekako najiskrenije i nemaš vremena filtrirati misli. Tad sam najproduktivniji. I tako sam je otpjevušio na diktafon i tu snimku poslao svom producentu Andreasu Björkmanu kojemu se svidjela melodija. Nakon par tjedana došao sam u Švedsku, gdje smo tri dana od jutra do sutra peglali svaki detalj melodije, riječi, dinamiku, strukturu. To je bio intenzivan, ali nevjerojatno kreativan proces - ispričao je.

'Ritual' govori o fatalnom susretu dvoje ljudi: 'O trenutku kada se pogledi spoje i znaš da se nešto nepovratno pokrenulo, o ljubavi na prvi pogled'.

Temu fatalnog susreta prati i zvuk 90-ih, razdoblja uz koje je IVXN prvi put zavolio glazbu: 'Ti beatovi, melodijske linije i euforija koja te ponese kad pjesma krene, obilježili su moje odrastanje i probudili u meni želju da se bavim glazbom. To je bilo vrijeme kad sam upoznavao svijet i imao prvi susret s glazbom, a početci se uvijek pamte. 90-e i rane 2000-e često postaju simbol jednostavnijeg vremena, čak i ako realno nisu bile takve. Osim toga, estetika i kultura tog razdoblja imaju neku čistu, neposrednu energiju, od glazbe i mode do filmova i vizualnog izraza, a koja je danas rijetka'.

Upravo taj kontrast, kaže, čini nostalgiju toliko privlačnom.

- Ljudi, pa tako i ja, traže nešto autentično, s karakterom i stavom, i prirodno se okreću dekadi koja je to imala u izobilju. Možda nas privlači i kontrast: sve što je tada bilo fizičko, analogno, opipljivije i sirovije djeluje osnažujuće u digitalnom svijetu u kojem dominiraju perfekcija i instant zadovoljstvo. Zato nostalgija nije samo sentimentalna, već i instinktivna potreba da se povežemo s nečim što ima identitet i dušu - dodao je.

Ta ideja vidi se i u spotu za 'Ritual', u kojem koristi osobne predmete iz djetinjstva - kazete, CD-e, discman i walkman.

- Spot je osmišljen na ovaj način iz osobnog impulsa i mog odnosa prema glazbi, modi i generalno estetici tog razdoblja. Predmeti iz mog djetinjstva simboliziraju taj početni impuls, malog Ivana koji je doma pjevao, svirao po sintisajzeru, zapisivao melodije i maštao o velikim pozornicama. Sve su to dijelovi mog početka, predmeti kroz koje sam gradio odnos s glazbom prije streaminga i algoritama, kada bih uz radio sjedio satima da snimim i uhvatim tadašnje hitove. Za mene je to hommage nekim ljepšim vremenima i dječaku koji je sanjao ovo što danas živim - rekao je.

"Ritual" se prirodno nadovezuje na njegove prethodne pjesme 'Monopol' i 'Atacamu'.

- Sve tri pjesme radio sam s Andreasom u Švedskoj i to im daje zajedničku estetsku liniju. Ali još važnije, sve tri su dio mene, samo iz različitih faza života. "Monopol" je nastao iz emotivno eksplozivnog perioda, kada su osjećaji u meni još uvijek bili sirovi i nefiltrirani, "Atacama" nastaje iz neke introspektivne faze, a "Ritual" dolazi iz zrelije točke, ali s istom strašću. To su različite verzije mene, ovisno o tome gdje sam bio u tom trenutku i na koji dio osobnosti sam se referirao. Vidim ih kao poglavlja iste knjige: svaka nosi drugi tempo, drugi intenzitet, ali sve govore o istim temama - ranjivosti, strasti, kontroli, bijegu, želji da se povežeš s nekim ili sa samim sobom. To je svijet koji gradim korak po korak - istaknuo je.

Svjestan je da se danas glazba sve češće stvara prema algoritmima i trendovima, ali to nije njegov put: "Iskreno, nijedna od mojih pjesama nije nastala zato da bih se prilagodio tržištu. Sve što sam radio, radio sam jer je iz mene moralo izaći i izašlo je potpuno prirodno i nenadano bez previše razmišljanja. Naravno da sam svjestan kako industrija funkcionira, ali ako krenem stvarati s kalkulatorom u glavi, to više nisam ja. Tako da pokušavam balansirati i razumjeti gdje se svijet kreće, ali ne dopustiti da to diktira moj identitet. Publika jako brzo osjeti kada nešto radiš iz potrebe, a kada iz straha. Mene zanima dugoročna priča, a ne viralni trenutak koji traje tri dana".

Iako je sad tehnički lakše nego ikad doći do publike, smatra da je teže izgraditi trajnu vezu.

- Ljudi su bombardirani sadržajem, pjesme se preslušavaju u fragmentima i moraš se izboriti za nečiju pažnju u par sekundi. Zato mislim da danas moraš nuditi cijeli svijet oko sebe, glazbu, vizual, priču, identitet. Moraš pokazati tko si, zašto to radiš i zašto bi netko ostao uz tebe i nakon prve pjesme. Meni je to možda i najzanimljiviji dio, graditi svoj svijet, ne samo singlove - ispričao je.

Kad je riječ o inspiracijama, sluša mnogo elektronike i popa s jakom emocijom: 'Mahmood mi je velika inspiracija, ali naši izvođači i pjesme poput Doris, Olivera, Gibonnija, klapske pisme i starog Magazina su vječni klasici za mene i slušam ih vrlo često. Moram priznati da mi je jedan od najdirljivijih trenutaka bio kada sam dobio poruku od Doris Dragović prije Dore prošle godine. To mi je značilo nevjerojatno puno. Kada netko tko je obilježio tvoje odrastanje prepozna to što radiš, to ti da dodatnu potvrdu da si na pravom putu'.

Kao dijete shvatio je da glazba za njega nije samo hobi, nego bijeg i utočište.

- Sjećam se kako sam doma satima pjevao, svirao po sintisajzeru i zapisivao melodije u bilježnice kao da gradim vlastiti paralelni svijet. Te bilježnice i kajdanke i danas čuvam. Glazba mi je tada bila sklonište, bijeg, ali i prostor gdje sam mogao sanjati tko ću jednog dana biti. Uz navedenu već dance glazbu koja je generalno bila svjetski popularan žanr tog doba, posebno mjesto u mom srcu imaju pjesme i glas Doris Dragović. Neke od prvih uspomena iz života su mi upravo duga putovanja, mali ja u sjedalici s nekih 2-3 godine i kazeta s pjesmama Doris Dragović koja svira iz radija. I danas, kada imam neki ludi dan, na kraju upalim upravo njene pjesme iz tog razdoblja i taj glas me nekako, nesvjesno smiri - prisjetio se.

U sljedećem razdoblju najavljuje još novih pjesama, a na kraju godine moguć je EP ili čak album.

- Ali ne želim ništa obećavati dok ne osjetim da je to doista spremno. Znam samo da nastavljam graditi svoj svijet, pjesmu po pjesmu, s istom strašću s kojom sam kao klinac zapisivao prve note. Bit će plesno, emotivno, osobno, vizualno snažno i korak dalje od svega što sam dosad radio - zaključio je IVXN.

