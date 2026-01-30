Obavijesti

Poslušajte singl koji je trebao na ovogodišnju Doru: IVXN je predstavio novu pjesmu 'Ritual'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Petra Ivanišević

'Ritual' je nastao u Švedskoj. Iako su ga suradnici poticali da pjesmu prijavi na Doru 2026, IVXN je odlučio objaviti je izvan natjecateljskog okvira

Nakon zapaženog nastupa na Dori 2025. s pjesmom 'Monopol' te singla 'Atacama', mladi kantautor Ivan Milić IVXN predstavlja novu pjesmu 'Ritual', inspiriranu devedesetima. Pjesma donosi energični dance zvuk kojim pokušava vratiti osjećaj slobode i jednostavnosti koji su obilježili to vrijeme. 

POGLEDAJTE VIDEO:

'Ritual' je nastao u Švedskoj, u autorskoj suradnji s Andreasom Björkmanom, a u proces stvaranja pjesme bila je uključena i Ananda Đuranović. Iako su ga suradnici poticali da pjesmu prijavi na Doru 2026, IVXN je odlučio objaviti je izvan natjecateljskog okvira, kao samostalni singl koji u potpunosti odražava njegovu glazbenu osobnost i viziju te ga predstavlja publici na najiskreniji mogući način. 

- Dance glazba devedesetih za mene predstavlja zvuk s kojim sam prvi put osjetio da glazba može biti bijeg i prostor slobode. Uz te melodije sam odrastao i otkrivao svijet i sebe - kaže IVXN. 

Foto: Petra Ivanišević

Vizualni identitet spota dodatno naglašava osobnu priču. U njemu se pojavljuju osobni Ivanovi predmeti kao što su kazete, CD-i, discman i walkman, zbog čega cijela priča za njega ima još snažnije značenje.

- To nisu samo rekviziti, nego dijelovi mog početka, predmeti kroz koje sam gradio odnos s glazbom prije streaminga i algoritama, kada se pjesme nisu konzumirale nego tražile i čuvale, kada bih uz radio sjedio satima da snimim i uhvatim tadašnje hitove. Za mene je to hommage nekim ljepšim vremenima - govori Ivan.

Foto: Petra Ivanišević

Govoreći o motivaciji iza pjesme, dodaje: 'Ovom pjesmom pokušavam vratiti osjećaj iz djetinjstva koji su imale devedesete i rane dvijetisućite, jednostavnost i iskrenu euforiju. To je moj način da odam počast vremenu koje me formiralo i koje je i danas duboko dio mene. Htio sam da 'Ritual' zvuči kao sloboda, kao noć koja tek počinje, kao trenutak kada shvatiš da te glazba nosi negdje dalje.' 

'Ritual', kao i prethodne pjesme, ali i sve pjesme koje tek dolaze, nastaje iz duboko osobnih pobuda, emocionalnih lomova i dijelova Ivanove osobnosti koje je odlučio pretočiti u glazbu.

- Svaka od njih fragment je mog svijeta, iskrena reakcija na odnose, strahove, strasti i transformacije kroz koje prolazim. Pišem kako bih se izrazio lakše i ostavio trag onoga što jesam u određenom trenutku života - zaključuje IVXN. 

Spot je s IVXN-om režirala Petra Ivanišević, a Marko Hodžić direktor je fotografije, kao i na prethodna tri njegova videospota. Singl izlazi pod etiketom 38RECS

Foto: Petra Ivanišević

