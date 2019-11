Najavila Božić viralnim videom, a svake zime kapnu joj milijuni

Redovito je najslušanija pjesma na streamingu, a nezaobilazna je na svim listama božićnih pjesama. Da, riječ je o legendarnom hitu 'All I Want For Christmas Is You' koji je i danas po mnogima jedan od najpopularnijih božićnih hitova. Snimljen je davne 1994. godine, a američka pjevačica Mariah Carey (48) izvedbom ovog svjetskog hita 'završila' je na samom vrhu glazbenih top ljestvica.

Na svom Instagram profilu pjevačica je najavila 'ulazak' u predblagdansko vrijeme. Na videosnimci možemo vidjeti kako pjevačica ustaje na datum 1. studenog uz prve taktove svoje popularne pjesme. U jednom trenutku zove ju djed božićnjak, a pjevačica kroz osmijeh vrisne: 'Vrijeme je'.

Video je u manje od 24 sata pogledan više od milijun puta, a brojni obožavatelji složili su se kako jedva čekaju 'najomiljeniji' praznik u godini - Božić.

- Još samo 45 dana do Božića. Ovo mi je tvoja omiljena pjesma i uvijek budi neke lijepe osjećaje u meni. Najbolja božićna pjesma - samo su neki od komentara na Instagramu.

Američka pjevačica svake godine na svojem najvećem božićnom hitu zaradi šokantno vrtoglavu svotu, a samo ove godine 'All I Want For Christmas Is You' donio joj je 625 tisuća funti, odnosno preko 5 milijuna kuna, prenosi Mirror.

Iako je prije toga izdala čak tri albuma, Mariah svoju popularnost može zahvaliti upravo ovom hitu. Napravila ga je u suradnji s glazbenim producentom Walterom Afanasieffom (60), a kako je rekao 2014. u intervjuu za Billboard, na ideju o pjesmi došli su sasvim slučajno i nisu imali pojma kakvu će popularnost postići.

