Iz radničke obitelji do svjetskih vrhunaca: Springsteenova priča o radu, znoju i dilemama...

Piše Davor Lugarić,
Iz radničke obitelji do svjetskih vrhunaca: Springsteenova priča o radu, znoju i dilemama...
Bez okolišanja The Boss piše o depresiji na vrhuncu slave • Godine formiranja pratili propali ugovori • Ove godine proslavio 50. obljetnicu albuma 'Born To Run'

U rujnu je napunio 76 godina, a i dalje pokazuje da je The Boss. Bruce Springsteen ove je godine proslavio 50. obljetnicu albuma 'Born to Run', pa je izdao 'Tracks II: The Lost Albums', kolekciju koja donosi sedam dosad neobjavljenih albuma, a nedavno i 'Bruce Springsteen - Nebraska '82: Expanded Edition', ovih dana u kinima igra i film 'Springsteen: Izbavi me iz ništavila', a u Hrvatskoj je Profil izdao drugo izdanje njegove autobiografije koju je nazvao 'Born to Run'.

